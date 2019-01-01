بريسيتش: مانشستر يونايتد كان حلمي وخُدعت في سبب فشل الصفقة

اللاعب الكرواتي كان يحلم بالانضمام إلى مانشستر يونايتد ولكن الصفقة فشلت

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد إيفان بيريسيتش، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، أنه كان قريباً من الانضمام إلى مانشستر يونايتد أثناء الولاية التدريبية للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال بيريسيتش في تصريحات صحفية: "لقد كان شعوراً رائعاً، عندما اتصل بي جوزيه مورينيو، كان من الصعب أن أقول له لا".

وواصل: "كنت حقاً أرغب في الانضمام إليه واللعب في مانشستر يونايتد كان أحد أحلامي أن ألعب في جميع البطولات الكبرى".

وتابع: "ولكن هذا لم يحدث لقد كان الأمر صعباً بالنسبة لي، لا أريد الخوض في تلك التفاصيل الآن ولكني اكتشفت الأسباب الحقيقية لفشل الصفقة بعدها بعامين".

وحول الفترة التي قضاها تحت قيادة يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند قال اللاعب الكرواتي: "لم أكن مستعداً لم أكن معتاداً على العودة للخلف والدفاع".

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وأكمل: "لقد علمني كلوب كرة القدم الحديثة، يجب أن أشكره على هذا، غادرت دورتموند لأنني كنت أرغب في اللعب بانتظام".