بريزنتيشن توضح سبب تأخير إعلان الدولة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية

ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة الدولة التي ستنظم كأس الأمم الأفريقية 2019

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح مصطفى طنطاوي، مدير إدارة الإعلام في الشركة الراعية لاتحاد المصري لكرة القدم، سبب تأخير الإعلان عن الدولة المستضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

ومن المنتظر ان يتم الإعلان عن الدولة التي ستنظم كأس الأمم الأفريقية القادمة، بعد سحب الملف من الكاميرون، والتي ستكون إما مصر أو جنوب أفريقيا.

وقال طنطاوي في تصريحات تلفزيونية: "أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي متواجدون، ويوجد حالة من التفاؤل في الوفد المصري".

وتابع: "تأخر الاجتماع لمدة ساعتين مما أخر إعلان الدولة المستضيفة للبطولة، لقد حاول أعضاء الوفد المصري التحدث مع أعضاء المكتب التنفيذي قبل الدخول للاجتماع".

الجدير بالذكر أن بعض الأخبار الصحفية والتسريبات التي انتشرت، تشير إلى تفوق مصر على جنوب أفريقيا، وحصولها على تنظيم البطولة.