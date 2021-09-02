بريد إلكتروني مزيف وحرف ضائع.. الاتهامات تتواصل بين لاتسيو وفرانكفورت

لاتسيو وآينتراخت فرانكفورت يتبادلان الاتهامات بعد فشل النادي الإيطالي في الحصول على خدمات فيليب كوستيتش.

سوق الانتقالات الصيفية في 2021 شهد العديد من الصفقات المجنونة، ولحظات مثيرة حتى الثواني الأخيرة قبل الإغلاق، لكن ما حدث بين لاتسيو الإيطالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني كان الأكثر غرابة على الإطلاق.

لاتسيو كان يحاول التعاقد مع الصربي فيليب كوستيتش جناح آينتراخت فرانكفورت، لينضم بذلك إلى الصراع مع ناديي إنتر وروما الإيطاليين للحصول على خدمات اللاعب، المقدرة قيمته بقرابة 25 مليون يورو.

لاتسيو واصل الضغط حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكن تم إبلاغ إدارته بأن عرضهم النهائي لم يصل أبدًا إلى آينتراخت فرانكفورت.

ماذا حدث بين بين لاتسيو وآينتراخت فرانكفورت؟

لاتسيو اتهم آينتراخت فرانكفورت بأن مديره الرياضي قدم عنوان بريد إلكتروني خاطئ للنادي الإيطالي، وهو ما تسبب في عدم وصول عرض "النسور" إطلاقًا إلى النادي الألماني.

لكن جول يمكنه الآن تأكيد أن خطأ لغويًا أدى إلى انهيار صفقة انتقال كوستيتش إلى لاتسيو.

آينتراخت فرانكفورت نفى التقارير المتداولة في وسائل الإعلام، وزعم أن لاتسيو نسي إدراج حرف "K" في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالنادي، وهو ما جعل عرض النادي الإيطالي لا يصل من الأساس.

لاتسيو عندما أرسل عرضه عبر البريد الإلكتروني الأسبوع الماضي، تم إرساله إلى eintrachtfranfurt.de بدلاً من eintrachtfrankfurt.de.

الحرف "K" السبب الرئيسي في الأزمة غير موجود من الأساس في الأبجدية الإيطالية، وأرسل لاتسيو بريدًا آخر يوضح أنهم يواجهون مشاكل في إعداد العرض الصحيح، ليتم إغلاق سوق الانتقالات قبل التوصل إلى حل وسط حسب التقارير الإيطالية.

ماذا قال لاتسيو عن تلك الصفقة؟

إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي لاتسيو أكد بالفعل أن كوستيتش كان أحد أهداف الفريق، لكنه الآن حريص على وضع القصة بأكملها وراء ظهره.

وردًا على سؤال حول رد فعله على انهيار المفاوضات، قال تاري لموقع جول: "لا أريد الحديث عن الأمر، لا جدوى من ذلك الآن، كنا نرغب في التوقيع مع فيليب كوستيتش".

وبعد الضغط عليه بشأن ما إذا كان لاتسيو سيعود لمحاولة التعاقد مع الصربي الدولي عند افتتاح سوق الانتقالات الشتوية، قال مدير لاتسيو الرياضي: "لا أعتقد ذلك".

ما هو موقف كوستيتش الحالي؟

خاطر كوستيتش بإثارة غضب مسؤولي آينتراخت فرانكفورت من خلال الدخول في إضراب عن التدريبات خلال الأسبوع الماضي من أجل محاولة فرض رحيله عن النادي.

لكن جول يمكنه أن يؤكد أن زملاء اللاعب ومدرب الفريق قد غفروا له موقفه السابق.

ولا يزال أمام الصربي الدولي موسمان في عقده مع آينتراخت فرانكفورت، ويأمل المشجعون أن اللاعب الذي سجل 26 هدفًا وصنع 48 تمريرة حاسمة في 129 مباراة مع الفريق يمكنه التركيز من أجل العودة للتألق من جديد.

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