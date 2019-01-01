بريدج: "إنيستا" مانشستر سيتي لا يحصل على الإشادة الكافية

أبدى إعجابه بقدراته الفني مع الفريق الإنجليزي

يعتقد واين بريدج مدافع مانشستر سيتي السابق، أن بيرناردو سيلفا صانع ألعاب الفريق لا يحصل على الإشادة الكافية.

صاحب الـ24 عاماً انتقل لسيتي من موناكو في 2017، ولم يظهر بالشكل الكافي في موسمه الأول تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

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الأمور تغيرت تماماً هذا الموسم، حيث أصبح من العناصر الأساسية، ليقود الفريق للقب الدوري الإنجليزي، ويدخل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وقال بريدج عن النجم البرتغالي:"لا يحصل على الإشادة الكافية، أشعر بالانبهار كلما أراه بسبب القدرات الفنية التي يمتلكها".

وأضاف:"لم يرشحه الكثيرون لجائزة لاعب الموسم، رغم كل ما يقدمه مع سيتي ومساعدته للفريق".

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وتابع:"بالنسبة لي فهو مثل من إنيستا بطريقة لعبه، حيث يستطيع القضاء على أي ضغوط وخلق المساحات لكل من حوله".

وأما عن تقييمه لمانشستر سيتي:"يلعبون كرة قدم رائعة ممتعة، ذكرتني الأيام التي كنت فيها بتشيلسي، كنا نذهب كل مباراة ويتوقع الجميع فوزنا".

جدير بالذكر أن بيرناردو سجل 13 هدف وصنع 12 مع مانشستر سيتي هذا الموسم.