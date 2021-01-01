بريجوفيتش: الاتحاد لم يتغير كثيرًا ولكن كل شيء يسير نحو الاتجاه الصحيح

مهاجم الاتحاد يكشف عن سبب عدم تواجده في قائمة هدافي الدوري السعودي.

أكد الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق نادي الاتحاد، على أن فريقه لم يتغير كثيرًا، في ظل الأداء والنتائج الجيدة التي يحققها الفريق منذ بداية الموسم وحتى الآن.

الاتحاد حقق الفوز على ضمك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الـ12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

بريجوفيتش قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أرى أن الاتحاد لم يتغير كثيرًا، كل ما في الأمر هو أدائنا ونتائجنا جيدة منذ بداية الموسم وحتى الآن، وبعض العناصر بالفريق جيدة، ويحالفنا أو يغيب عنا الحظ فقط".

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المهاجم الصربي تابع: "لا يهم تفوق خط الدفاع على الهجوم أو العكس، ولكن المهم بالنسبة لنا هو تحقيق الفوز واستمرار النتائج الإيجابية من مباراة لأخرى".

ألكسندر أردف: "كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، لقد تأهلنا إلى نهائي البطولة العربية، ونحقق مستويات ونتائج مميزة بالدوري".

وبعد سؤاله عن موعد وجوده في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، قال بريجوفيتش: "سأتواجد عندما تأتيني كرات عرضية جيدة".

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الاتحاد نجح في الوصول إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، منتظرًا الفائز من مواجهة الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.