برونو فيرنانديش يكشف كيف أصابه فوز البرتغال بيورو ٢٠١٦ بالجنون!

أين كان حين فازت بلاده بيورو ٢٠١٦؟ نجم اليونايتد يجيب...

كشف برونو فيرنانديش عن احتفاله المجنون بالفندق بعد انتصار البرتغال في يورو 2016 ، والذي شاهده بمفرده في غرفته أثناء وجوده مع أودينيزي في معسكر تدريبي.

كان النجم البرتغالي قد خطف أنظار العديد من الأندية في العالم على مدار العامين الماضيين، وبعد المحادثات الطويلة عن انتقاله نجح مانشستر يونايتد في الحصول على خدماته في يناير .

حيث أن صاحب الـ 25 عامًا قد انتقل إلى الشياطين الحمر في صفقة قدرها 55 مليون يورو، بعقد لمدة خمس سنوات.

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شرح نجم سبورتينج السابق كيف أنه لا يستطيع احتواء فرحته بعد صافرة النهاية ، قائلاً لاتحاد كرة القدم البرتغالي: "كنت في فندق خلال معسكر تدريبي مع أودينيزي في تلك المرحلة وكان معي لاعبين فرنسيين توماس هيورتو وسيريل تيريو".

وتابع "تراهنت مع هورتو على أن كل من خسر سيلتقط صورة مع الآخر وينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى اليوم ، لا تزال صورتي موجودة هناك على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بي- وعلى شبكاته الاجتماعية أيضًا ، على ما أعتقد.

وأضاف "أتذكر مشاهدة المباراة وحدي في غرفتي. كان الجميع يشاهدونها على شاشة عملاقة. قلت لا ، سأشاهدها بمفردي في الغرفة لأنهم سيجلبون الحظ السيئ لذا دعوني أبقى هنا".

وواصل"بقيت في غرفتي وحدي. في اللحظة التي سجلنا فيها الهدف ركضت عبر الفندق! ركضت إلى حيث كانوا يشاهدون جميعًا ، وأصرخ على طول الطريق من غرفتي إلى حيث كانوا! يصرخون!".

واختتم "لقد وصلت إلى هناك وكنت في غاية السرور. أعتقد أنه بصفتي برتغاليًا ، بغض النظر عما إذا كنت مشتركًا بالفعل في نجاحات البرتغال أم لا ، يجب أن أشعر بالفخر".

يذكر أن لاعب خط الوسط البرتغالي قد سجل ثمانية أهداف ووضع سبع تمريرات حاسمة في أول 15 مباراة له مع اليونايتد .