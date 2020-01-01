برونو فيرنانديش يكشف كواليس حديثه مع كريستيانو رونالدو

فيرنانديش يأمل في السير على خطى مواطنه كريستيانو رونالدو..

يسعى البرتغالي برونو فيرنانديش، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، السير على خطى مواطنه كريستيانو رونالدو، أيقونة الشياطين الحمر السابق، ونجم يوفنتوس الحالي.

رونالدو، انتقل من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد في 2003، حيث لعب في صفوف الشياطين الحمر لـ6 سنوات، حقق خلالها عديد الإنجازات، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد في صيف 2009.

وانتقل فيرنانديش، صاحب الـ25 عامًا أيضًا من سبورتنج لشبونة إلى اليونايتد، في الميركاتو الشتوي الأخير مقابل 55 مليون يورو.

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وقال فيرنانديش، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أنا من أنصار كريستيانو رونالدو، أنه اللاعب الذي تابعته على الدوام".

وأضاف: "عندما حط كريستيانو الرحال هنا في مانشستر، قضى جزءًا كبيرًا من مسيرته المبكرة وحقق عديد النجاحات".

وتابع: "أعتقد أن أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد، يريد الفوز بكل شيء، وأنا أريد الفوز بكل بطولة يشارك فيها الفريق".

وشدد: "أناا لاعب طموح، يريد النجاح، والفوز في كل مباراة وكل بطولة نشارك فيها".

وكشف الدولي البرتغالي عن حديثه مع كريستيانو رونالدو، عقب انتقاله إلى مانشستر يونايتد، موضحًا: "لم أتحدث معه قبل وصولي، ولكني فعلت ذلك بعدما وصلت إلى هنا".

وأتم: "أعرف أن بعض سألوا كريستيانو عن رأيه بي، وما أنا عليه كلاعب وشخص، وعلمت أيضًا أنه أشاد بي، لذا بعث إليه رسالة أشكره فيها على كلماته الرقيقة".