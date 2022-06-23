برونو فيرنانديش يعنف ثنائي مانشستر يونايتد بألفاظ نابية!

جماهير مانشستر يونايتد ترغب في أن يكون البرتغالي هو قائد الفريق في الموسم المقبل

شوهد صانع ألعاب مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديش وهو يقوم بتصرف عدواني تجاه زملائه في الفريق أليكس تيليس وفريد.

حيث تم تصوير مقطع فيديو للنجم البرتغالي وهو يوجه حديثه للثنائي، وهو يطالبهم بـ "التوقف عن ممارسة كرة القدم" وذلك لتصويرهم لبعض المقاطع خارج الملعب.

حيث يقوم تيليس بعمل بعض اللقطات المصورة كجزء من فيديو "يوم في الحياة" مع وكالة تسويق برازيلية لكرة القدم "O Clube Football"، وهو ما أغضب برونو.

كان الثنائي البرازيلي يصوران خارج ملعب "كارينجتون" للتدريب في يونايتد عندما طالبهم فيرنانديش بالتوقف عن ممارسة كرة القدم.

وجاء في اللقطات صانع الألعاب البرتغالي وهو يقول: "توقفوا عن أن تكونوا لاعبي كرة قدم!".

Had never seen this clip of Bruno Fernandes shouting at Fred and Alex Telles 😂 pic.twitter.com/TAsL0ZRBXk — Sean Gillen (@SeanGillen9) June 22, 2022

وواصل: "أنت هنا لتلعب كرة القدم، وليس لتصويرها!"، فيما استخدم بعض الألفاظ النابية.

فريد وتيليس، اللذان يبدو أنهما مرتبكان من عدوان فرنانديش، قالا للاعب الوسط: "هدئ أعصابك!".

وعلى الرغم من استخدام برونو للألفاظ النابية، فمن المفترض أن يكون هذا الحديث مزاحًا مع زملائه في الفريق، لكن هذا لم يمنع المشجعين عبر الإنترنت من الإشادة بـ "عقلية القائد" التي أظهرها لاعب خط الوسط البرتغالي.

حيث يرى عشاق الشياطين الحمر أنه يمتلك العقلية المفقودة حاليًا في أروقة الفريق الأحمر، حيث يطالب زملائه بالاهتمام باللعبة وترك الأمور التسويقية.

جدير بالذكر أن صحيفة "دايلي ميل" قد أشارت في وقت سابق إلى وجود رغبة لدى إدارة مانشستر يونايتد من تجريد هاري ماجواير من حمل شارة القيادة.

وهو ما يفتح الباب أمام برونو وغيره من الأسماء لكي تكون مرشحة للحصول على مسؤولية قيادة الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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