برونو فيرنانديش يدافع عن صلاح وماني وفيرمينو ويؤكد: نخشى مواجهة ليفربول

كواليس ما قبل صدام مانشستر يونايتد وليفربول

يتوقع متوسط الميدان الدولي البرتغالي برونو فيرنانديش أن تكون المواجهة بين مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي اختبارًا صعبًا للفريقين.

وسيتجدد الموعد من جديد بعد أسبوع واحد فقط من مواجهتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يلتقي الفريقان في أقدم مسابقة لكرة القدم الإنجليزية مساء الغد.

وحول ذلك، قال برونو فيرنانديش في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الرسمي إنه من غير المنطقي الحديث عن تراجع مستوى صلاح وماني وفيرمينو في الوقت الحالي حيث أنهم لاعبون كبار ويمكنهم استعادة بريقهم في أي وقت.

المزيد من الفرق

واعترف برونو بأنه يشعر بالقلق من التهديد الذي قد يمثله فريق ليفربول بعد تعثراته الأخيرة في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما أصر على أنه يمكن للاعبين الكبار الظهور في أي لحظة وإحداث الفارق.

وأضاف: "أعتقد أن الفرق الكبرى لديها لحظات صعود وهبوط وهذا طبيعي، لا أعتقد أن ليفربول يلعب بشكل سيئ في الوقت الحالي، فقط أعتقد أنهم لم يحققوا الفوز وهذه هي النقطة."

وتابع: "عندما لا تفوز الأندية الكبرى لعدد من المباريات، يتحدث الجميع عن ذلك، لأن الجماهير تنتظر الفوز دائمًا ولكن هذا لا يحدث في أغلب الأحوال بالنسبة لكرة القدم".

وأردف: "عندما لا يسجل اللاعبون الكبار، يتحدث الجميع عن ذلك. أشعر بذلك ضدي لأنني أعرف أن المستوى مرتفع، لأنني وصلت وسجلت الكثير من الأهداف وقدمت الكثير من التمريرات الحاسمة، والجميع يريد الأهداف دائمًا مني.

وأكمل: "الأمر نفسه بالنسبة للاعبي ليفربول، الجميع يتوقع أهدافًا من صلاح، من فيرمينو ومن ماني. إنهم لا يسجلون في المباريات الأخيرة ويبدأ الشعور وكأنهم لا يلعبون بشكل جيد".

ولكن على عكس ذلك يرى النجم البرتغالي أنهم يقدمون مستويات كبرى حيث قال في هذا الصدد: "إنهم يصنعون ويلعبون بكيفية جيدة، لكن الفرق الأخرى تلعب بشكل أفضل وكما قلت من قبل، لديهم المزيد من نقاط القوة، كل فريق يذهب هناك للعب ربما بدون ضغط الجماهير".

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يذكر أن المباراة الأخيرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف الأسبوع الماضي قد شهدت انتقادات لبرونو فيرنانديش ولثلاثي ليفربول سويًا.