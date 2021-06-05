برونو فيرنانديش: مباريات رونالدو السيئة ألهمتني لأصبح أسطورة في مانشستر يونايتد!

كيف؟ سيشرح لك برونو..

قال نجم نادي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش إن مواطنه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ألهمه لأن يصبح لاعبًا كبيرًا من خلال عقليته الفريدة وتلك المباريات التي كان سيئًا فيها ولكنه عاد منها أقوى.

وخلال الموسم ونصف التي قضاها بقميص الشياطين الحمر، أصبح لصانع الألعاب البرتغالي حضورًا ساحرًا في ملعب أولد ترافورد، حيث يسير على خطى مواطنه رونالدو.

وحول ذلك، يعترف برونو فرنانديش بأنه استوحى الإلهام من جميع جوانب مسيرة مواطنه كريستيانو رونالدو، حيث سار لاعب خط وسط مانشستر يونايتد على خطاه الرائعة في ملعب أولد ترافورد.

بدأ مواطنه في طريقه إلى الانفجار مع الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم حقق فيما بعد على كرته الذهبية الأولى بقميص مانشستر يونايتد بين خمس كرات ذهبية حصل عليها، كما افتتح ألقاب دوري أبطال أوروبا أيضًا أثناء وجوده في إنجلترا.

واصل رونالدو ترسيخ مكانته كرائد في كرة القدم، حيث أخذ فرنانديش دروسًا مهمة من اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا عندما يتعلق الأمر بالسعي للتحسن المستمر وتجاهل أي انتكاسات وعدم الشبع من النجاحات.

وحول ذلك، تحدث برونو، الذي أصبح أحدث تعويذة برتغالية في مانشستر في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن محاكاة مثله الأعلى وزميله الدولي الحالي: "يعلم الجميع أن كريستيانو كان لاعبي المفضل.

وأضاف: "أعتقد أنه كان قليلاً من كل شيء، عندما بدأ كريستيانو في اتخاذ خطواته الأولى في المنتخب الوطني، كان ذلك في يورو 2004 الذي استضافته بلادنا، وقتها كنت في التاسعة من عمري، تلك السنة تبقى مع الجميع لأننا خسرنا المباراة النهائية في البرتغال، رأيناه يبكي بعد النهائي، كان فتى صغيرًا بدأ يتألق ومن هناك بدأت أشاهده".

وتابع: "لم يكن ذلك بسبب أنه يلعب في مركزي لأن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لي، ولكن كان المهم هذه هي الطريقة التي يعمل بها كل يوم، والعقلية التي يمتلكها، والقدرة التي كان عليه أن يعطيها بنسبة 100 في المائة في كل مباراة على مستوى عالٍ".

وأردف: "بالنسبة لي، كان الأمر بمثابة دافع، كما لو كان عليك دائمًا أن تقدم أداء أفضل، لقد كان يسجل الأهداف في كل مباراة، لكن مباراة تلو الأخرى لا يزال يحاول التحسن والتحسن".

واسترسل: "عقليتي تأتي من تحديد نوع اللاعب الذي تريد أن تكونه، هل تريد أن تكون ذلك اللاعب الذي يتمتع بموسم جيد ثم يسقط، وربما يصعد ويهبط، صعودًا وهبوطًا، أو هل تريد أن تكون اللاعب الذي يكون على القمة دائمًا؟".

واستطرد: "من يريد دائمًا أن يكون في القمة؟ حسنًا، سيكون لديك مباريات سيئة بالتأكيد، كل شخص لديه منها، حتى كريستيانو كان لديه مباريات سيئة، بنسبة 100%، لكن المهم هو العودة من مباراة سيئة لتقديم أداء مميز".

واختتم حديثه قائلًا: "العودة بعقلية مفادها، حسنًا، لم ألعب جيدًا في تلك المباراة الأخيرة وأحتاج حقًا إلى تقديم أداء جيد في هذه المباراة، إن العقلية التي يجب أن أكون عليها بشكل أفضل يومًا بعد يوم مهمة جدًا بالنسبة لي، تحسن كثيرًا بسبب هذا، وكان هذا هو أكبر حافز لدي".

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جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت كريستيانو رونالدو بالعودة لمانشستر يونايتد من جديد.