برونو فيرنانديش : أتمنى انتقال رونالدو إلى سبورتينج لشبونة!

هل يفعلها النجم البرتغالي؟

أبدى برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، رأيه في إمكانية رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الشياطين الحمر.

مستقبل رونالدو يبدو محل الكثير من الشكوك في الفترة الأخيرة، وسط العديد من الأنباء حول قلق اللاعب تجاه طموحات ناديه ونشاطه الضعيف بسوق الانتقالات.

ومن جانبه قرر مواطنه فيرنانديش، الحديث لصحيفة "ريكورد" عن رأيه في الشائعات المنتشرة حول مغادرة رونالدو وإمكانية انتقاله لتشيلسي أو بايرن ميونخ أو روما وربما الدوري الأمريكي.

هل يؤيد فيرنانديش رحيل رونالدو؟

النجم البرتغالي قال في تصريحات لصحيفة "ريكورد":"كلانا في عطلة الآن، ولا أحد يزعج الأصدقاء خلال فترة الراحة، ولكني أتمنى رؤيته في التدريبات بعد عودتنا خلال 4 أيام ولا أتوقع سوى ذلك".

وأضاف:"على حد علمي لا يوجد أي شيء أكثر من ذلك، ولكن جميع اللاعبين يهتمون بمستقبلهم بنفسهم، ولا أعتقد أن النادي على استعداد لخسارة رونالدو".

كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي:



🇵🇹 رونالدو - جميع البطولات (815)

🇵🇹 رونالدو - ريال مدريد (450)

🇵🇹 رونالدو - دوري أبطال أوروبا (140)

🇵🇹 رونالدو - دولياً (117)

🇵🇹 رونالدو - بطولة أمم أوروبا (14)

🇵🇹 رونالدو - كأس العالم للأندية (7)



هي أشياء يفعلها رونالدو وحده 🐐 pic.twitter.com/UOkgvFwL3k — GOAL Arabia (@GoalAR) June 30, 2022

وعلق كذلك فيرنانديش على إمكانية عودة رونالدو إلى بيته السابق سبورتينج لشبونة، وهو النادي الذي سبق أن لعب له هو الآخر.

وقال نجم الشياطين الحمر:"ستكون لحظة رائعة، الجميع يتوقع ذلك وأتمنى حدوث الأمر بكل تأكيد".

وأوضح:"لديه الطموح لمواصلة اللعب لسنوات عديدة، سنرى قراره النهائي، وأطمح في رؤيته بقميص لشبونة مرة أخرى ولكن بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد".

ما هي إمكانية رحيل رونالدو عن مانشستر؟

صاحب الـ37 سنة سجل 24 هدفًا مع مانشستر الموسم الماضي وصنع 3 في 39 مباراة بكل البطولات.

ومن جانبه خرج المدرب إريك تين هاج للحديث أكثر من مرة عن رغبته في بقاء رونالدو، واعتماده عليه في مشروعه الجديد.

ولكن النجم المخضرم قد يدرس فكرة الرحيل، من أجل اللعب بدوري أبطال أوروبا وإنهاء مسيرته بأفضل صورة ممكنة، لذلك إمكانية رحيله قبل نهاية عقده بموسم تبدو واردة جدًا.

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