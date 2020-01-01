برونو فيرنانديس ينتقد نفسه ويؤكد أن الفوز كان في يد مانشستر يونايتد

بورنو فيرنانديس نجم مانشستر يونايتد ينتقد أداءه أمام إيفرتون ويؤكد أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز اليوم.

انتقد النجم البرتغالي برونو فيرنانديس لاعب فريق مانشستر يونايتد الجديد نفسه بعد ما قدمه في مواجهة اليوم ضد إيفرتون ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ميرور" وأكد خلالها أن الفريق كان يستطيع أن يحقق الفوز في المواجهة التي أقيمت على ملعب إيفرتون.

وقال فيرنانديس: "في الشوط الثاني خلقنا العديد من الفرص وفي اللحظات الأخيرة كنا نستطيع أن نسجل هدف الفوز، لو كان إيجالو قد أحرز تلك الكرة لكان كلامنا الآن مختلفًا".

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وأضاف: "أيضًا أنا قمت بالتسديد من خارج منطقة الجزاء عدة مرات، ربما يمكنني أن أقدم ما هو أفضل من ذلك في الفترة المقبلة مع الفريق".

وأكمل: "هكذا سارت المباراة وعلينا أن نتجاوزها ونفكر في المباراة المقبلة ونضع كل التركيز على مواجهة ديربي القادمة".

وأنهى تصريحاته: "لا يمكنك أن تكون سعيدًا عندما لا تحقق الفوز بأي مباراة، لكن بكل وضوح كانت تلك المواجهة صعبة للغاية، الحصول على الثلاث نقاط كان ليكون مثاليًا لكن نقطة واحدة جيدة أيضًا".

جدير بالذكر أن فيرنانديس كان قد سجل الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في تلك المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.