برونو فيرنانديز يعترف: تدريبات تين هاج العنيفة مرهقة للغاية!

تين هاج يعرف جيدًا ما يتعين أن يفرضه في مانشستر يونايتد

لم ينتظر الهولندي إريك تين هاج طويلًا حتى يضع بصماته على النمط التدريبي للاعبي مانشستر يونايتد، فمنذ الحصص الأولى أثبت أن نظامه صارم للغاية.

هذا ما أشار إليه برونو فيرنانديز لاعب فريق أولد ترافورد، والذي تحدث عن التدريبات التي أجراها اللاعبون تحت إشراف تين هاج في بدء الموسم التحضيري.

وقال برونو: "لقد كانت عنيفة بعض الشيء، إنه يحب التدريب العنيف، وينفعل لدى خسارة الكرة، يريد من كل لاعب أن يركض، لقد كانت تدريبات جيدة حقًا".

وأضاف في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "الكل استمتع بالتدريبات، الكل كان متعبًا بوضوح في نهاية التدريبات ولكن كان هذا ما يتعين علينا فعله".

وأردف: "علينا أن نكون كذلك في التدريبات، وأن نشعر بذلك الشعور في نهاية كل تدريب ومن ثم ستكتشف كم كان من الجيد فعل ذلك".

وأكمل: "كما قلت، علينا أن نقوم بالأداء البدني العالي، إذا فعلنا ذلك الآن سنكون في جاهزية تامة مطلع الموسم المقبل، نعلم جميعًا أن المباريات الأولى تكون غريبة، ولكن علينا أن نكون الفريق الذي يطمح للفوز، علينا بذل أقصى قدر من الجهد كي نواكب ما يريده منا المدرب والجهاز".

وتحدث عن مواجهة ليفربول في تايلاند مشيرًا إلى أننا "نعرف أن ذلك النوع من المباريات يعني الكثير لمشجعينا".

وأردف اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا: "نريد بداية الموسم بشكل جيد حتى من فترة التحضيرات، ولا نريد الخسارة حتى في أي مباراة ودية".