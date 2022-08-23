برونو سيكون سعيدًا برحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

برونو فيرنانديش يؤكد أنه سيكون سعيدًا لكريستيانو رونالدو إذا قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد.

أكد البرتغالي برونو فيرنانديش نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيكون سعيدًا إذا ما قرر مواطنه كريستيانو رونالدو الرحيل عن "أولد ترافورد" خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية. ويحاول رونالدو منذ بداية فترة الانتقالات الرحيل عن مانشستر يونايتد، بحثًا عن فرصة للعب في دوري أبطال أوروبا والمنافسة على الألقاب خلال موسم 2022-23. برونو فرنانديش، وبعد فوز مانشستر يونايتد على ليفربول بنتيجة 2-1 مساء الإثنين في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، تحدث عن رونالدو ومستقبله مع "الشياطين الحمر".

ماذا قال برونو عن مستقبل رونالدو؟

قال برونو في تصريحات لقناة "Eleven Sports" البرتغالية عن رونالدو: "هناك الكثير من التكهنات، لكن لا يوجد أحد أفضل من رونالدو للحديث عنها".

وأضاف: "ربما أعرف شيئًا أو اثنين، لكن لن أكون الشخص الذي يتحدث عن الأمر".

وتابع: "حتى الآن هو لاعب في مانشستر يونايتد، ولا أعلم ماذا يحمل المستقبل، إذا ما كان سيرحل أو سيبقى، وكما قال هو، فإنه سيتحدث قريبًا وسيأتي الوقت لنسمع منه".

برونو سيكون سعيدًا برحيل رونالدو!

وواصل برونو فيرنانديش حديثه قائلًا: "لا أعتقد أن أي شخص أظهر حتى الآن أنه لا يوجد اهتمام بعدم بقاء رونالدو، يمكنه الاستمرار على أعلى مستوى، ومنحنا الكثير من الأهداف".

Getty

وأردف: "لكن في النهاية هذا قراره، وعلينا احترام كل ما يريد أن يفعله، إذا كان سيبقى، سنكون سعداء بذلك".

واختتم برونو تصريحاته قائلًا: "ما إذا كان سيغادر لأنه يعتقد أن ذلك الأفضل له، سأكون سعيدًا شخصيًا من أجله، الأكثر أهمية هو أنه بخير ويلعب على أعلى مستوى، وأن نجعل بلدنا فخورًا بنا"