برونو أوفيني يختار أفضل لاعب في السعودية

المدافع البرازيلي يكشف عن رأيه في الأفضل بين تين كات وكاريلي

أكد البرازيلي برونو أوفيني، مدافع فريق نادي الاتحاد، على أنه تأقلم مع الكرة السعودية، منذ أول عام له بمنافسات الدوري السعودي.

المدافع البرازيلي قال خلال تصريحات عبر برنامج "صدى الملاعب" التليفزيوني: "يمكنني القول بأنني أقدم أفضل ما لدي للفريق الذي ألعب له، لأنني لاعب محترف".

برونو تابع: "أذهب مبكرًا إلى التدريبات، وأبذل قصارى جهدي، وأنا هنا للفوز وجمع النقاط والاحتفال مع الزملاء بالانتصارات".

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وعن الفارق بين الهولندي تين كات والبرازيلي كاريلي، قال أوفيني: "أحدهم أوروبي والآخر برازيلي، نحن نحترم الجميع، كما أن الاتحاد مر عليه الكثير من المدربين، وكاريلي لديه كاريزما الفوز، وأنا متأكد بأنه سيمنح الكثير من السعادة هنا".

مدافع الاتحاد واصل: "كل مدرب يعطيك شيء مختلف، أحترم الجميع لا أحد أفضل من الآخر، وهناك اختلاف بين المدربين وعليك الاستماع بما يقولونه لك".

المدرب الأوروبي أم اللاتيني؟ رد برونو على هذا السؤال قائلًا: "العقلية مختلفة تمامًا، لأن المنتخبات الأوروبية تطورت كثيرًا، أما في البرازيل لديهم خبرة كبيرة، وموطن كرة القدم، ولديهم روح العزيمة بداخلهم وهو ما يميز المدرب اللاتيني".

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وعن أفضل لاعب سعودي، قال برونو أوفيني: "لدي الكثير من اللاعبين السعوديين، والمنتخب السعودي قوي، وهناك بعض اللاعبين المميزين في الاتحاد يستحقون التواجد في الأخضر قريبًا".

واختار برونو مواطنه رومارينيو كأفضل اللاعبين المحترفين داخل السعودية حاليًا.

وعن أغنية "راس برونو" التي يغنيها له زميله السابق وليد عبد الله، حارس النصر، قال اللاعب البرازيلي: "دائمًا ما يغني لي، وهو صديقي، وأنا هنا من أجل صناعة نفس السعادة لجماهير الاتحاد".

أوفيني كان لاعبًا في صفوف النصر، قبل احترافه بالدوري الإماراتي، ليعود مرة أخرى إلى السعودية من بوابة نادي الاتحاد.