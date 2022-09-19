بروك نورتون-كافي: ظهير آرسنال الذي يريد أن يصبح الأفضل في أوروبا

لعب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا دورًا رئيسيًا في فوز منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا ببطولة أوروبا، وأبدع أثناء إعارته في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

لإلقاء نظرة سريعة على عقلية بروك نورتون-كافي، عليك فقط إلقاء نظرة على الرقم الموجود على ظهر القميص الذي يرتديه هذا الموسم في روثرهام يونايتد.

الظهير الأيمن، المعار من آرسنال لمدة عام في النادي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، قرر ارتداء القميص رقم 10.

إنه رقم مخصص عادة لصانعي الألعاب، أو اللاعبين الذين يحصلون على الكرة في الثلث الأخير من الملعب، ويغيرون نتائج المباريات.

كان نورتون كافي مدركًا جيدًا أن قراره بارتداء القميص رقم 10 سيثير بعض الدهشة، لكن المدافع البالغ من العمر 18 عامًا كان سعيدًا بفكرة تسليط الضوء عليه أكثر بسبب هذا القرار.

يوضح المدافع لـ"GOAL" خلال مقابلة حصرية: "أخذت الرقم 10 للضغط على نفسي قليلاً، كنت أعرف أنني إذا كنت أرتدي هذا القميص، فسوف يتعين علي أن ألعب بشكل جيد".

وأضاف: "كنت أعلم أنه سيتعين علي المضي قدمًا أكثر قليلًا وإظهار المزيد في أسلوبي أكثر من مجرد القيام بواجباتي الدفاعية".

وتابع: "أعتقد أن الضغط على نفسي سيحقق أقصى استفادة منه وهذا ما أريد أن أفعله، أريد أن أضع نفسي في موقف لا أشعر فيه بالراحة لأنني أعتقد أنه عندما يتم الضغط علي، فإن ذلك يجعلني أقدم أفضل أداء ممكن".

وأردف نورتون كافي: "عندما تضع نفسك في مواقف غير مريحة، فأنت تتعلم منها أكثر من غيرها، كنت أعلم أن ارتداء القميص رقم 10 سيسبب القليل من الضجة، لكن هذا أنا فقط أضغط على نفسي وأقول لنفسي إنه يتعين علي رفع مستوى هذا الموسم والمساهمة في الفريق أكثر من ذلك بكثير".

وقد فعل ذلك بالتأكيد خلال الأسابيع القليلة الأولى له في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث بدأ الشاب المراهق آخر أربع مباريات مع فريقه، وفي المباراة قبل الأخيرة مع سندرلاند، تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة من قبل أنصار النادي، وحصل على أكثر من 80 في المائة من جميع الأصوات المدلى بها.

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لقد كانت بداية الحياة في ناديه الجديد رائعة، لكن ذلك لن يكون مفاجئًا لأي شخص شاهد أداءه أثناء إعارته مع لينكولن سيتي في دوري الدرجة الثانية خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

بالنسبة لشخص صغير جدًا، كانت السهولة التي تكيف بها نورتون كافي مع كرة القدم الاحترافية مثيرة للإعجاب بشكل كبير، وهي توضح سبب مكافأته بعقد جديد طويل الأمد من قبل آرسنال الشهر الماضي.

كما يوضح سبب عزمه على الخروج من جديد على سبيل الإعارة هذا الموسم، بدلًا من البقاء في شمال لندن والعودة للعب مع الفريق الرديف.

يقول: "كنت أعلم دائمًا أنني يجب أن أخرج على سبيل الإعارة، أشعر أن كرة القدم تحت 23 عاما جيدة، لكني سبق أن لعبت على مستوى احترافي ولذا لن أخجل من ذلك".

وأضاف: "أريد أن أستمر في التقدم وكرة القدم للرجال تمثل تحديًا بالنسبة لي أكثر من تحت 23 عامًا، وبمجرد الانتهاء من فترتي مع لينكولن، علمت أنني أريد الخروج على سبيل الإعارة".

وأردف: "جلست مع طاقم آرسنال. يشارك بير ميرتساكر [مدير أكاديمية آرسنال] بشكل كبير في كل شيء، كان أول لقاء لي معه ومع بن كنابر [مدير الإعارات في آرسنال]، جلسنا وقلت إنني أريد العودة على سبيل الإعارة، لذلك بدأنا مناقشة الأندية ومحاولة إيجاد أفضل ما يناسبني".

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كانت العديد من الأندية مهتمة بالحصول على نورتون كافي - الذي فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عامًا مع إنجلترا خلال الصيف - ولكن سرعان ما برز روثرهام باعتباره المنافس الرئيسي.

تم إقناع المدافع بالفكرة بعد محادثات مع المدرب بول وارن، وكان آرسنال سعيدًا بإعطاء هذه الخطوة الضوء الأخضر، الآن - بعد أقل من ثلاثة أسابيع من انتقاله - يزدهر نورتون كافي في ناديه الجديد.

قال: "لست متأكدًا ما إذا كان دوري الدرجة الأولى أم النادي الذي أنا فيه الآن، لكن التدريب مكثف، هناك الكثير من الجري، الكثير من الضغط على الجسم، خاصة أنني ألعب في مركز الظهير، وهو مركز رئيسي للغاية في هذا الفريق".

وأضاف: "أشعر أن الأمر كان أصعب بكثير، لا يمكنك أن تتراجع، في دوري الدرجة الثانية، إذا خسرت الكرة أو ارتكبت خطأً سخيفًا، في بعض الأحيان لا تتم معاقبتك، لكن إذا ارتكبت أخطاء سخيفة في هذا الدوري، فأنت تُعاقب مباشرة، لذا فالأمر يتعلق بالتعلم بسرعة".

وأكمل: "كانت هذه هي الخطوة التالية بالنسبة لي، كان دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي خطوة جيدة من كرة القدم تحت 23 عامًا، لكنك تتطلع دائمًا إلى التحسن وأعتقد أنني كنت بحاجة فقط إلى الارتقاء بالمستوى مرة أخرى. والآن أشعر بنفسي أتحسن مع كل مباراة، لذا فهذا جيد".

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تصميم نورتون كافي على مواصلة التقدم هو بهدف العودة قريبًا إلى آرسنال والمنافسة للحصول على مكان في تشكيلة ميكيل أرتيتا الأساسية.

انضم إلى النادي في سن العاشرة فقط، حيث وصل في البداية كمهاجم، ولكن بينما كان يتنقل عبر الفئات العمرية في النادي، تحول إلى المدافع المهاجم الذي نراه الآن.

لقد حصل على تقييم عالٍ للغاية في آرسنال، كما يوضح عقده الجديد طويل الأجل، ولديه بالفعل عين على متابعة خريجي الأكاديمية مثل بوكايو ساكا وإميل سميث رو وإيدي نكيتيا في صورة الفريق الأول في شمال لندن.

هذا الثلاثي هو مصدر إلهام لكل اللاعبين الشباب القادمين في آرسنال، بعد أن أظهروا أن الطريق موجود لأمثال نورتون كافي في المستقبل.

قال: "ترى أنه يمكن القيام بذلك، بوكايو هو الجناح الأيمن الأساسي لفريق آرسنال الأول وهو يرتدي الرقم 7. إيميل لديه الآن القميص رقم 10".

وتابع: "لذا فهم مصدر إلهام لأنه يمكنك أن ترى أنه قابل للتحقيق، اعتدت رؤيتهم في الأكاديمية، والآن عندما تصعد إلى الفريق الأول، فهم الأشخاص الرئيسيون هناك، إنه مصدر إلهام".

لم يتذوق نورتون كافي طعم الفريق الأول في شمال لندن بعد، لو بقي هذا الموسم، لكان من الممكن أن يكون قد ظهر لأول مرة، إما في الدوري الأوروبي أو في المراحل الأولى من كأس كاراباو.

لكنه كان يعلم أن اللعب أسبوعًا بعد أسبوع كان طريقة أفضل بكثير بالنسبة له لمواصلة التقدم، وفي النهاية سيعطيه ذلك فرصة أفضل للوصول إلى آرسنال.

ومع ذلك، فقد تدرب مع الفريق الأول في مناسبات عديدة، وقضى الكثير من الوقت في العمل مع الفريق الأول في وقت سابق من هذا الصيف بينما كان يتم ترتيب انتقال الإعارة.

إذن ما هي جلسة تدريب أرتيتا؟

قال نورتون كافي: "التفاصيل فقط من خارج هذا العالم، التفاصيل الصغيرة هي التي تحدث فرقًا كبيرًا".

وأضاف: "بالطبع، سوف ترتكب أخطاء وأشياء من هذا القبيل، لكن ليس هناك مجال كبير للخطأ، يجب أن تكون كل تمريرة على الجانب الأيمن، ويجب أن تكون لمستك بعيدًا عن المدافع، والمسافة بينك وبين الاستحواذ وخسارة الاستحواذ هي المفتاح، يجب أن تكون في المكان المناسب ويجب أن تلعب للفريق، لا يمكنك اللعب لنفسك فقط".

وتابع: "كل ما يفعله له هدف وعندما تذهب هناك يتأكد من أنك تفهم ذلك".

لكن بالنسبة لنورتون كافي الآن، فإن الأولوية هي روثرهام - وليس آرسنال، المراهق مصمم على الاستفادة من كل ثانية هذا الموسم حيث يتطلع إلى البناء على النجاح اللافت للنظر الذي تمتع به حتى الآن في عام 2022.

قال في ختام حديثه: "أريد أن أصل إلى إمكاناتي، أو أن أذهب إلى ما هو أبعد من إمكاناتي، في مسيرتي، أريد أن أصبح لاعبًا نجمًا في دوري كبير في أوروبا، أريد أن أفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب".