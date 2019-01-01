بروسيا دورتموند يتأهب لرحيل سانشو بمتابعة نجما فالنسيا وهيرتا برلين

نادي بروسيا دورتموند بدأ التعامل مع رحيل جادون سانشو على أنه مسألة وقت.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن نادي بروسيا دورتموند قد بدأ في البحث عن بدلاء للاعبه الإنجليزي جادون سانشو في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد سبورت" والتي أكدت أن النادي ينظر لرحيل اللاعب على أنه مجرد مسألة وقت وستنتهي قريبًا.

وأكدت أن اللاعب الهولندي جافايرو ديلروسون نجم فريق هيرتا برلين الحالي ومانشستر سيتي السابق يعد ضمن خيارات الفريق في الفترة القادمة.

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وتحدثت أيضًا عن متابعة الفريق لنجم فالنسيا الإسباني الشاب فيران توريس صاحب الـ ١٩ عامًا والذي يقدم مستويات طيبة في الليجا.

ويملك سانشو في الوقت الحالي عقدًا مع بروسيا دورتموند لن ينتهي سوى بنهاية موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ لكن مستواه مع دورتموند في الأشهر الأخيرة يؤكد أن استمراره سيكون صعبًا للغاية.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن اللاعب يعد ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة الأخيرة.