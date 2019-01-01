برنامج خاص لتأهيل عماد السيد لمواجهة نهضة بركان

مواجهة قوية بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس المدير الفني للفريق، لتجهيز عماد السيد حارس المرمى لذهاب نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، حيث حقق الفوز في الذهاب بهدف دون رد، وتعادل سلبيًا بالإياب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الفني وضع برنامج تأهيلي لعماد السيد لتجهيزه خلال الفترة المقبلة لحراسة الزمالك أمام نهضة بركان.

وكان محمود عبدالرحيم جنش قد تلقى بطاقة حمراء أمام النجم الساحلي التونسي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية وسيغيب عن لقاء ذهاب النهائي.

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ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية ذهابًا خارج أرضه يوم 19 مايو الجاري، بينما سيكون الإياب يوم 26 من نفس الشهر ببرج العرب.