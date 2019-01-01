برنامج تأهيلي لساسي يعد العودة لتدريبات الزمالك

ساسي يستعد للظهور مع الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يخضع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك لبرنامج تأهيلي خلال المرحلة المقبلة استعدادًا للعودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.

وكان ساسي قد حصل على إجازة عقب لقاء الأهلي في الدوري المصري الممتاز، خاصًة وأنه لم يحصل على إجازة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن اللاعب سينضم لتدريبات الزمالك ولكن سيخضع لبرنامج تأهيلي.

وجاء قرار الجهاز الفني والطبي بخضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية نظرًا للفترة الذي لم يتدرب بها ساسي خلال المرحلة السابقة.

وابتعد ساسي عن مواجهة الزمالك وديكاداها الصومالي خلال دور الـ64 من دوري أبطال آسيا المقرر لها الجمعة المقبلة في مصر.

ويعد ساسي من الركائز الأساسية في الزمالك خلال المرحلة الأخيرة، وتضع الجماهير البيضاء آمالها عليه لحمل الفريق في الموسم الجديد.