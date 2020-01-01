برناردو: ليفربول لم يفاجئني وهكذا نستعد لريال مدريد

الدولي البرتغالي حزين على أوضاع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

اعترف جناح مانشستر سيتي برناردو سيلفا، بأن الفريق قدم حملة مخيبة للآمال على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى النقيض من الصورة المخيفة التي كان عليها "سكاي بلوز" الموسمين الماضي، بدأ الموسم الحالي بسلسلة من النتائج السلبية، التي تسببت في تأخره عن المتصدر ليفربول بـ22 نقطة كاملة.

وقال الدولي البرتغالي لشبكة "سكاي سبورتس": "نتائجنا في الدوري الإنجليزي كانت مخيبة للآمال لأننا على مسافة بعيدة من ليفربول، والآن يتعين علينا القتال للحفاظ على المركز الثاني".

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وأضاف "يؤلمني كثيرًا ما حدث، لأنك عندما تبدأ الموسم، يكون هدفك الذهاب بعيدًا، لأنها البطولة الأكثر أهمية بالنسبة للجماهير، لذلك ما حدث هذا الموسم كان مخيبًا للآمال، ولم يتوقع أحد منا أن نكون بعيدين عن ليفربول بهذه الطريقة مع بداية العام الجديد".

وعن أسباب ما حدث في البريميرليج قال "أعتقد أن السبب يكمن في مزيج من أشياء كثيرة، منها التفاصيل الصغيرة، وبالنظر إلى هذا الموسم، فكل التفاصيل الصغيرة لم تسير في طريقنا. هذا ليس عذرًا، كان ينبغي علينا تقديم ما هو أفضل، لكن بالنظر إلى الإصابات وقرارات تقنية الفيديو التي لم تكن في مصلحتنا. أنا لا أتذكر، لكن أحيانًا لا تكون تسير معك الكرة".

وتابع "نخلق 30 فرصة ونسجل مرة واحدة أو مرتين، والمنافسون يسجلون من فرصة أو فرصتين. إن الطريقة التي نلعب بها هي نفسها التي كنا نلعب بها الموسم، ويمكن النظر إلى الإحصائيات، إذ أننا ما زلنا الفريق الأكثر خلقًا للفرص".

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وخصوص رأيه في ليفربول وموسمه المذهل، قال "لم يفاجئني. فهو واحد من أفضل الفرق في العالم، وكنا نعرف أنهم سيصبحون أقوياء بما فيه الكفاية، الأمر لا يتعلق بالحظ، لكن لأنهم يفوزون عن جدارة".

وعن فرص السيتي في دوري الأبطال "أنهينا دوري المجموعات في المركز الأول، والآن أمامنا مواجهة صعبة أمام ريال مدريد، ونحن لم نفز من قبل بدوري الأبطال، ونادينا يريد الفوز بهذه البطولة، وشخصيًا في قمة الحماسة لمواجهة ريال مدريد، فعندما تكون شابًا، يكون حلمك اللعب في هذه المسابقات واللعب ضد أفضل الفريق، ومن يريد الفوز بالأبطال عليه هزيمة كل المنافسين. صحيح الأمر يبدو صعبًا، لكننا على أتم الاستعداد للبطولة".

من جهة أخرى، تحدث عن مواطنه برونو فيرنانديس المنضم حديثًا لجار المدينة مانشستر يونايتد، قائلاً "أعتقد أنه سيتكيف على الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنه لعب في صغره في إيطاليا، لذا فهذه التجربة ليست الأولى بالنسبة له خارج البرتغال. وأنا سعيد لأنه انضم لأحد أكبر الأندية في العالم، وأعتقد أنه سينجح مع مانشستر يونايتد".