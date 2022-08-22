برناردو سيلفا يواصل إثارة الغموض ويرفض الإفصاح عن مستقبله!

مسلسل الغموض مستمر في مستقبل البرتغالي

لا يزال مستقبل برناردو سيلفا متوسط ميدان مانشستر سيتي حديث الساعة في إسبانيا، حيث يُنظر للاعب البرتغالي كهدف مهم لنادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

مانشستر سيتي يتواجد في مدينة جيرونا الإسبانية استعدادًا لمواجهة برشلونة في لقاء ودي يوم الأربعاء القادم على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة يستهدف التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هذا الصيف، لكن الأزمة المالية والإمتثال لقانون رابطة الليجا "اللعب المالي النظيف" يقفان كحجر عثرة في طريق الصفقة.

ماذا قال برناردو سيلفا على مستقبله وارتباطه ببرشلونة؟

وتحدث النجم البرتغالي لوسائل الإعلام بكلمات مقتضبة حول مستقلبه، فور وصول فريقه إلى إسبانيا.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "أنا سعيد هنا أفعل كل ما في وسعي لمساعدة النادي وأنا شديد التركيز".

وكان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي صرح في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس" قائلًا: " "إذا أجبرت شخصًا على البقاء عندما لا يريد البقاء، كيف يمكنك أن تجعله يقدم أفضل ما لديه؟ إنه أمر مستحيل، لا أريد أن يغادر أحد الآن، أنا أحب الفريق الذي أملكه".

وأشار تقرير جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن فريق السيتي وصل إلى مطار جيرونا مساء الأحد لبدء الاستعدادات للمباراة الودية ضد برشلونة، ولم يرد برناردو سيلفا على الأسئلة المتعلقة ببرشلونة لكنه وقع على الهدايا التذكارية للجماهير التي تواجدت أمام الفندق الذي يقيم فيه مانشستر سيتي.