برناردو سيلفا: لا أحب أن أكون ميسي أو رونالدو!

البرتغالي يجيب بقوة على السؤال الصعب..

تم اختيار البرتغالي برناردو سيلفا كشخصية العام 2023 من جريدة أبولا البرتغالية نظرًا للمستوى المبهر الذي وقع عليه طيلة العام.

لكن لم يخل حفل منحه لهذا التتويج من إثارة الجدل بعض الشيء، خصوصًا حينما سئل عن الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ولدى سؤاله ما إذا كان يفضل أن تتم مناداته بـ"ميسي سيشال" وهي المنطقة التي ولد بها في العاصمة البرتغالية لشبونة، أو أن يطلق عليه "رونالدو مانشستر" في إشارة إلى لعبه في نفس المدينة، أجاب سيلفا إجابة غير متوقعة لكن بها ذكاء واضحًا.

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وقال سيلفا: "لا أفضل اللقبين! لأن المقارنات تعقد على أي حال، أريد أن أكون برناردو فقط وهذا يعجبني".

وأضاف: "من المؤكد أن الفخر أشعر به في بعض الأحيان حين أقارن بهذا اللاعب أو الآخر، ولكنني لا أحب هذه التسميات".