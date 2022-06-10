برناردو سيلفا: إغراء برشلونة؟ سنرى بعد نهاية الموسم

برشلونة معجب بالنجم البرتغالي

رد نجم البرتغال ومانشستر سيتي برناردو سيلفا على الأنباء التي ربطته بوجود اهتمام من قبل برشلونة لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وخرجت تقارير في الأيام الماضية تشير إلى وجود اهتمام من البلوجرانا بضم البرتغالي، وهي ليست المرة الأولى التي يبدي فيها برشلونة اهتمامه بسيلفا، إذ سبق قبل سنتين أن خرجت تقارير مشابهة.

ماذا قال سيلفا عن ربطه ببرشلونة؟

متوسط ميدان مانشستر سيتي شارك في لقاء بلاده ضد تشيكيا لحساب دوري الأمم الأوروبية مساء الخميس، وصنع هدفي الانتصار، وتحدث للإعلام عقب المباراة.

وقال سيلفا في تصريحات إعلامية: "هل اهتمام برشلونة بمثابة الإغراء بالنسبة لي؟ للأسف، الآن لا يمكنني قول أي شيء".

وأكمل: "أنا مع المنتخب وتركيزي معه للغاية، عندما ينتهي الموسم، سنرى ما سيحدث".

وعن تألقه في المباراة: "أعرف هذا المركز (صانع الألعاب) جيداً لأنني ألعب به دوماً، أنا مستعد للعب بأي مركز يطلبه المدرب ودوماً قلت ذلك، ولكن أحب هذا المركز".

ما هي آخر التقارير بخصوص سيلفا وبرشلونة؟

ذكرت "سبورت" أن جورج مينديش، وكيل سيلفا، اجتمع مع رئيس برشلونة في الساعات الماضية لمناقشة إمكانية انضمامه للفريق.

وقالت تقارير في إسبانيا إن برشلونة يرى سيلفا كأفضل معوض حال رحيل فرينكي دي يونج، ولكن العقبة هي قيمته المرتفعة.

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