برناردسكي: عانيت خلال مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا

الخروج كان مؤلماً ولكنه وقت التعويض بالنسبة للجناح الإيطالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

اعتبر فيديريكو برناردسكي جناح يوفنتوس عام 2020 هو موعد الحلم الكبير لإيطاليا في يورو 2020 وليوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وقال برناردسكي في مؤتمر صحفي:"إنه من الصحيح فقط أن نحلم أحلاماً كبيرة ونضع أهدافاً طموحة لأنفسنا".

وأضاف:"نريد الوصول لأمم أوروبا والفوز بها، هذه المرة العام المقبل سيكون لدينا فريقاً يملك خبرة أكثر وسنكون جاهزين للعب يورو 2020 بأفضل ما لدينا".

وأوضح:"لقد عانيت قليلاً حين شاهدت نهائي دوري أبطال أوروبا بالأمس بين توتنهام وليفربول، في الموسم المقبل سنحاول الفوز بكل شيء، لم تسر الأمور كما نريد هذا العام ولكن دوري الأبطال عادةً ما يتم حسمه بالتفاصيل الصغيرة".

وكان البيانكونيري قد ودع دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي بالخسارة أمام أياكس الهولندي.

يذكر أن منتخب إيطاليا فاز بأول مباراتين له في تصفيات يورو 2020 على حساب فنلندا وليشتنشتاين، فيما يواجه اليونان يوم 8 يونيو ثم البوسنة يوم 11 يونيو.