برغم معاناته ماليًا .. برشلونة النادي الأكثر إبتكارًا في أوروبا!

برشلونة يتفوق على ريال مدريد في قائمة الأندية الاكثر إبتكارًا

على الرغم من ما يعيشه نادي برشلونة من تراجع في المستوى الرياضي والإداري والفني في الآونة الأخيرة الإ إنه يتفوق على ريال مدريد والأندية الأوروبية في قائمة الأندية الأكثر إبتكارًا في عالم الرياضة.

برشلونة تفوق على جميع الأندية الأوروبية في التقرير الوارد من شركة "Sport Innovation Lab" مع وجود أربعة أندية أخرى في المراكز الـ15 الأولى.

برشلونة يتفوق على الأندية الأوروبية

تراعي القائمة التي جمعها مختبر الابتكار الرياضي تنويع الإيرادات والتكيف التكنولوجي والرشاقة التنظيمية لتقييم كيفية بناء الفرق لأعمالهم من خلال الأساليب المبتكرة والمبادرات الرقمية.

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقرير عن موقع شركة "Sport Innovation Lab" المهتم بإحصائيات الأندية ونشاطها في سوق الانتقالات يفيد بإن نادي برشلونة يتفوق على غريمه ريال مدريد من حيث قائمة الفرق الأكثر ابتكارًا في عالم الرياضة على الرغم من مرر النادي بأزمة مالية طاحنة.

وتواجدت خمس أندية أوروبية لكرة القدم ضمن أول 25 نادي رياضي.

أفضل 15 ناديًا في القائمة

1- برشلونة (الدوري الإسباني)

2- ريال مدريد (الدوري الإسباني)

3- ارسنال (الدوري الإنجليزي)

4- مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي)

5- فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة)

6- مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي الممتاز)

7 - أتلانتا بريفز (فريق بيسبول)

8- ليفربول (الدوري الإنجليزي الممتاز)

9- دالاس مافريكس (الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة)

10- روما (الدوري الإيطالي الدرجة الأولى)

11- مينيسوتا تمبر وولفز (الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة)

12 - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)

13- بوسطن ريد سوكس (فريق بيسبول)

14- بايرن ميونخ (الدوري الألماني)

15- واشنطن كابيتالز (فريق هوكي)

الجدير بالذكر أن القائمة تأخذ في الاعتبار فقط البطولات العشر الأعلى ربحًا في جميع أنحاء العالم وأكبر خمس بطولات كرة قدم في أوروبا وأكبر أربع رياضات في أمريكا الشمالية.

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