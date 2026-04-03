برعاية فوتبولكو ومجموعة روشن .. كل ما تريد معرفته عن جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية داخل الملعب

كشفت شركة الإعلام والثقافة الكروية "فوتبولكو" بالتعاون مع مجموعة روشن، عن آلية الترشيح ونظام التصويت لأول نسخة من جوائز كرة القدم النسائية في السعودية "جوائز إنديفيزا".

وتسعى "فوتبولكو" من خلال هذه الجوائز، إلى الاحتفاء بأفضل الإنجازات في كرة القدم النسائية السعودية، سواء داخل أو خارج الملعب.

وتقام النسخة الأولى من جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية، بالشراكة مع مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وستكون جميع الجوائز، مقدمة برعاية مجموعة روشن، بالشراكة مع منصة إنديفيزا.

ولا تقتصر جوائز كرة القدم النسائية في السعودية، على الحفل الرسمي فقط، إذ ستُدعَم بسلسلة من المواد الإعلامية عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو باللغة العربية، والتي تشمل "جول" و"كووورة" و"إنديفيزا، وتصل هذه المنصات مجتمعة إلى أكثر من 170 مليون مشجع ناطق بالعربية شهرياً، من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز، يوم 13 مايو، عقب نهاية موسم الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2025-2026.

فئات الجوائز داخل الملعب

أفضل لاعبة في العام

أفضل لاعبة شابة في العام

أفضل لاعبة دولية في العام

أفضل لاعبة في المنتخب الوطني في العام

هدف العام

فريق العام (أفضل لاعبة في كل مركز)

اختيار قائمة أولية مكونة من 7 لاعبات لكل جائزة، باستثناء جائزة هدف العام.

ويتم اختيار هذه القوائم، من طرف لجنة مختصة تضم صحفيي موقع إنديفيزا، ولجنة تقنية من أطر مختلفة.

وفيما يتعلق بنظام التصويت، تتمثل المرحلة الأولى، في الإعلان عن القوائم الأولية يوم 20 أبريل، ثم ف تح باب التصويت للجمهور، مع غلق التصويت يوم 30 من نفس الشهر.

وستبدأ المرحلة الثانية، بالإعلان عن القوائم المصغرة يوم 1 مايو، وكل قائمة ستضم 3 أسماء.

ثم سيتم فتح تصويت جديد لمدة 10 أيام، وغلقه في العاشر من مايو.

جائزة هدف العام

يتم اختيار 5 أهداف من طرف اللجنة، تُعرض للتصويت بداية من 1 وحتى 10 مايو.

وبالتالي، يتم اختيار الهدف الفائز، بناءً على تصويت الجمهور

الفريق المثالي

يتم اختيار أفضل 11 لاعبة حسب المراكز، ويتم الحسم من طرف لجنة تقنية متخصصة دون تصويت جماهيري

الإعلان عن الفائزات

يتم الإعلان عن الفائزات يوم 13 مايو المقبل، خلال حفل رسمي في الرياض