برعاية فوتبولكو ومجموعة روشن .. كل ما تريد معرفته عن جوائز إنديفيزا للكرة النسائية السعودية خارج الملعب

كشفت شركة الإعلام والثقافة الكروية "فوتبولكو" ومجموعة روشن، عن آلية الترشيح ونظام التصويت لأول نسخة من جوائز كرة القدم النسائية في السعودية "جوائز إنديفيزا".

وتسعى "فوتبولكو" من خلال هذه الجوائز، إلى الاحتفاء بأفضل الإنجازات في كرة القدم النسائية السعودية، سواء داخل أو خارج الملعب.

وتقام النسخة الأولى من جوائز إنديفيزا السعودية لكرة القدم النسائية، بالشراكة مع مجموعة روشن، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في السعودية، وإحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

وستكون جميع الجوائز، مقدمة برعاية مجموعة روشن، بالشراكة مع منصة إنديفيزا.

ولا تقتصر جوائز كرة القدم النسائية في السعودية، على الحفل الرسمي فقط، إذ ستُدعَم بسلسلة من المواد الإعلامية عبر شبكة العلامات الإعلامية التابعة لشركة فوتبولكو باللغة العربية، والتي تشمل "جول" و"كووورة" و"إنديفيزا، وتصل هذه المنصات مجتمعة إلى أكثر من 170 مليون مشجع ناطق بالعربية شهرياً، من بينهم أكثر من 20 مليون مشجع في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر تنظيم حفل توزيع الجوائز، يوم 13 مايو، عقب نهاية موسم الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2025-2026.

تهدف جوائز إنديفيزا، خارج الملعب، إلى تكريم المواهب والتفوق في كرة القدم النسوية خارج أرض الملعب، مع التركيز في هذه الفئة، على التأثير المجتمعي والحضور خارج المستطيل الأخضر.

وستكون جميع الجوائز، مقدمة برعاية مجموعة روشن، بالشراكة مع منصة إنديفيزا.

فئات الجوائز

المرأة الأكثر تأثيرًا في العام

أيقونة الأناقة في العام

البطلة المحلية في العام

أفضل مسيرة في كرة القدم للعام

آلية الاختيار

تشكيل لجنة مختصة تضم أطر وبروفايلات متنوعة، وتعقد اللجنة، اجتماعاً مغلقاً للتداول واختيار الفائزات في كل فئة.

الإعلان عن الترشيحات

يتم الإعلان عن قوائم المرشحات يوم 20 أبريل

الإعلان عن الفائزات

يتم الإعلان عن الفائزات يوم 13 مايو خلال الحفل الرسمي في الرياض