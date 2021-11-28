برشلونة يؤكد مفاوضاته لضم فيران توريس!

أكد نادي برشلونة عن وجود مفاوضات تجمعه مع مانشستر سيتي من أجل ضم اللاعب الإسباني، فيران توريس.

اللاعب الغائب حاليًا عن الملاعب بسبب الإصابة أصبح قطعة مهمة في تشكيلة جوارديولا منذ قدومه من فالنسيا في صيف 2020.

لكن يبدو أنه أثار إعجاب تشافي، المدرب الجديد لنادي برشلونة هو الآخر ليدخل في مفاوضات متقدمة من أجل اللاعب.

ما الجديد بخصوص توريس وبرشلونة؟

نائب رئيس برشلونة، رافا يوستي أخبر " Moviestar+" أن المدير التنفيذي للنادي، فيران ريفرتر سافر إلى مانشستر من أجل إجراء مفاوضات متقدمة وقال: "فيران لاعب رائع، مثل الآخرين. نحن نعمل بحذر للبحث عن الأفضل للنادي".

مضيفًا: "لدينا ببساطة أصدقاء في فريق سيتي، وهناك علاقة جيدة جدًا وقد قام ريفرتر بزيارة النادي".

ومن جانبة، ماذا قال تشافي؟

عندما سئل تشافي عن وضع فيران توريس، رفض الخوض في الحديث لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد هذه الاحتمالية تمامًا، واكتفى بقول: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن التعاقدات، ليس بعد المباراة مباشر".

الجدير بالذكر أنّ برشلونة حسّن موقفه في جدول الترتيب وأصبح في المرتبة السابعة برصيد 20 مبتعدًا بـ 7 نقاط فقط عن أصحاب المراكز الأربع الأولى.

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