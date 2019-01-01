برشلونة يوقع عقدًا جديدًا مع انسو فاتي لتحصينه ضد هجمات الميركاتو

تقارير صحفية تؤكد أن إدارة برشلونة قريبة من تجديد تعاقد اللاعب الشاب انسو فاتي لتحصينه من الرحيل عن النادي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود اتفاق بين إدارة برشلونة واللاعب الشاب انسو فاتي من أجل تحسين تعاقده مع الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن العقد الجديد الهدف منه هو تحصين اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق.

وذكرت الصحيفة أن العقد الجديد ستكون قيمة الشرط الجزائي فيه حوالي ١٠٠ مليون يورو وحتى عام ٢٠٢٢ مع وجود إمكانية لتمديده لعام إضافي.

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وسيحصل اللاعب الشاب على مليون يورو في الموسم الواحد بداية من الآن كونه أصبح لاعبًا في الفريق الأول بالنادي، مع إمكانية زيادة هذا الرقم مستقبلًا.

وكان اللاعب قد قدم مستويات طيبة للغاية مع برشلونة مع انطلاق الموسم الجاري في ظل غياب الثلاثي سواريز وميسي وديمبلي بسبب الإصابات.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد سجل هدفين وصنع هدف للنادي الكتالوني في ثلاث مواجهات شارك فيهم مع الفريق الأول هذا الموسم.