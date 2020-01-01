ليس ميسي أو رونالدو.. إيتو يختار الأفضل في التاريخ

النجم الكاميروني لا يعتقد أن ميسي هو الأفضل

كشف صامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر السابق، عن رأيه في اللاعب الأفضل بتاريخ كرة القدم، مستبعداً الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

إيتو سبق وأن لعب بجوار ميسي في برشلونة، ولكنه يعتبر النجم البرازيلي رونالدو هو اللاعب الأفضل على الإطلاق متفوقاً على الأرجنتيني.

وحل النجم المعتزل ضيفاً في إحدى الفقرات الخاصة بالاستعدادات لتنظيم كأس العالم 202 في قطر، ضمن مجموعة من أبرز النجوم الأفارقة عبر موقع "إنستجرام".

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وقال إيتو في تصريحاته:"الأمر يتطلب النظر للعديد من العوامل لو نظرنا لجميع المراكز في الملعب من أجل اختيار اللاعب الأفضل".

وأضاف:"لو تحدثنا عن المهاجمين على وجه التحديد، سنجد أن رونالدو نجم إنتر وبرشلونة السابق "الظاهرة" يتفوق على الجميع، أحترمه كثيراً وأعتبر نفسي من أشد معجبيه".

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يذكر أن إيتو البالغ من العمر 39 سنة، حقق العديد من الإنجازات مع برشلونة كان أهمها لقبين دوري أبطال أوروبا، وفاز بنفس البطولة مع إنتر في الموسم التاريخي 2009/2010.