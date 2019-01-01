ريان جيجز يختار .. ميسي أفضل أم رونالدو؟

اختيار صعب على المدرب الحالي لمنتخب ويلز

المقارنات مستمرة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، حول من الأفضل في هذه الحقبة من كرة القدم.

ريان جيجز من أبرز النجوم الذين لعبوا بجوار رونالدو وضد ميسي، لذلك رأيه يعتبر في غاية الأهمية بهذا النقاش الطويل.

الجناح السابق لمانشستر يونايتد والمدرب الحالي لمنتخب ويلز قال عن الثنائي:"الاختيار بينهما ليس سهلاً، يمكنني الإجابة برونالدو لأني لعبت معه ولكن ميسي لاعب عبقري".

وأضاف:"ميسي هو اللاعب الذي تراه في حياتك مرة واحدة فقط، أريد اختيار كريستيانو ولكن لا توجد مقارنة".

وأما عن وضع جاريث بيل في ريال مدريد:"شيء غريب جداً لأنه يتمتع بجودة عالية وحصد 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا".

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وتابع:"تعجبت مما حدث معه في الصيف، عملت معه في ويلز وهو قائد منتخب بلادي ولديه موهبة كبيرة".

وخلال حديثه تطرق جيجز لأصعب المدافعين الذي لعب ضدهم طوال مسيرته كلاعب، وكان أبرزهم كارلوس بويويل وميشيل سالجادو ثنائي ريال مدريد وبرشلونة.