برشلونة يوفر مبلغًا ضخمًا بإعارة كوتينيو، ولكنه ليس كافيًا لقيد توريس!

انتهى كابوس فيليبي كوتينيو في برشلونة، اللاعب خرج معارًا إلى أستون فيلا حتى نهاية الموسم، ليجني النادي الكتالوني من خلفه أرباحًا اقتصادية هامة للغاية.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" من مصادرها أشارت إلى أن مغادرة كوتينيو لكامب نو وفرت على برشلونة 7 ملايين يورو، وهي جزء كبير من راتبه سيتحمله أستون فيلا.

النادي الإنجليزي سوف يدفع ما يصل إلى 65% من راتب الدولي البرازيلي في فترة الإعارة، على أن يدفع البرسا المتبقي، ليكون الفارق 7 ملايين يورو.

ورغم هذا الرقم الضخم، لكن لن يتمكن برشلونة من قيد فيران توريس أيضًا، فلا يزال في حاجة إلى رحيل لاعب آخر على الأقل لتوفير هامش يسمح له بإضافة نجم مانشستر سيتي السابق.

ربما الآن ستوجه إدارة جوان لابورتا أنظارها تجاه صامويل أومتيتي للتخلص منه ومن راتبه الذي يقترب من 20 مليون يورو، وهكذا يمكن قيد فيران توريس وربما جلب إضافة أخرى في الشتاء الحالي.

أزمة برشلونة أنه تخطى سقف الرواتب المسموح به من رابطة الدوري الإسباني، وعليه تخفيض الرواتب بصورة كبيرة وضم لاعبين برواتب غير كبيرة حتى يتمكن من مطابقة قواعد اللعب المالي والنظيف وقيدهم.

ويتضمن عقد كوتينيو مع أستون فيلا بندًا للشراء في الصيف المقبل ولكنه ليس بإلزامي، ويشير الصحفي ماتيو موريتو أن قيمته تتراوح بين 35 إلى 45 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن برشلونة اشترى كوتينيو في شتاء 2018 من ليفربول نظير 145 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في تاريخ الكتلان، ولكنه فشل فشل ذريعًا في تقديم الإضافة المأمولة منه مع البلوجرانا.