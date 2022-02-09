برشلونة يوشك على حرمان أندية الدوري الإنجليزي من جوهرتيه

أوشك برشلونة على التخلص من صداع التجديد لنجومه الشباب، بعدما بدأت الأمور تقترب كثيرًا بين الإدارة وممثلي الثنائي جافي ورونالد أراوخو.

هذا ما ذكرته صحيفة "سبورت" التي أشارت إلى أن المفاوضات على قدم وساق بين وكيلي اللاعبين، وتبدو في حالة متقدمة للغاية.

من ناحية أراوخو، تكمن الأزمة حتى الآن في الراتب، حيث يريد المدافع الأوروجوياني رقمًا أكبر كثيرًا مما عرضته إدارة برشلونة.

لكن طمأنت سبورت جماهير البلوجرانا أن وقوف الطرفين على أرضية، أصبح وشيكًا للغاية في الأيام القليلة المقبلة.

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من ناحية جافي، الأمور تسير بصورة مميزة للغاية، وأصبحت أيام قليلة وسيتم الإعلان عن استمراره في كامب نو حتى 2027.

ما حسم التفاوض سواءً ما كانت رغبة الثنائي نفسه جافي أو أراوخو، فهما يريدون الاستمرار في برشلونة رغم الاغراءات من الأندية الأخرى.

وكانت الصحف الإنجليزية قد أشارت إلى عروض كبيرة لأراوخو من الدوري الإنجليزي، غير أن برشلونة لا يكل ولا يمل للحفاظ على جوهرة دفاعه.