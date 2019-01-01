برشلونة يواصل حملة الدفاع عن لقبه ويتخطى ليفانتي بكأس ملك إسبانيا

هل يحقق برشلونة اللقب الخامس توالياً

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح برشلونة في قلب تأخره ذهاباً إلى فوز في الإياب، على أرضية ملعب كامب نو، أمام ليفانتي في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وتفوق ليفانتي في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدفين، ليعود برشلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي في لقاء الإياب بالنتيجة.

وظهرت بعض التقارير في عصر اليوم، تؤكد استبعاد برشلونة من المسابقة بسبب إشراك لاعب موقوف في مباراة الذهاب، "تشومي"، لكن النادي الكتالوني نفى صحة الأمر.

وأكد رئيس ليفانتي أنه سيشكو برشلونة من أجل الدفاع عن حقوق فريقه في المسابقة.

وتقدم برشلونة في الشوط الأول بهدفين نظيفين، عن طريق الفرنسي عثمان ديميبلي الذي سجل هدفين في دقيقتين، بعدما تلقى تمريرة في الهدف الأول من فيليب كوتينيو، ليسجلها بالدقيقة 30 رغم تدخل المدافع معه

ثم عزز النتيجة سريعاً بالهدف الثاني مستغلاً بينية الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليمر من الحارس ويضعها بسهولة، في الدقيقة 31.

وكاد الفرنسي أن يسجل الهاتريك الخاص به، قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، لكن كرته جاءت بجوار القائم الأيسر، بعدما مهد له كوتينيو انفراداً بالحارس.

وتألق الحارس لوبيز في الزود عن مرماه، بالتصدي لتسديدة كوتينيو الأرضية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لينتهي بتفوق الفريق الكتالوني بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني نجح ليونيل ميسي من إنهاء الأمور مبكراً بعد عرضية نيلسون سيميدو ليضعها في المرمى معلنًا عن الهدف الثالث في الدقيقة 54 وقتل أحلام الضيوف في العودة.

وفي الدقيقة الأخيرة، كاد أن يقلص الضيوف الفريق عن طريق إيمانويل بواتينج، لكن تسديدته جاءت في القائم الأيسر للحارس الهولندي سيسيلين.

وينتظر برشلونة معرفة هوية منافسه، غدًا عند إقامة قرعة الدور ربع النهائي، حيث يضع عينه صوب تحقيق لقب الكأس الخامس على التوالي.