برشلونة يُهدي مارسيلو "هامبورغر" بسبب فينسيوس

مدين لمارسيلو بهامبورغر!

كشف فينسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، عن أن هدفه في شباك برشلونة بالكلاسيكو الأخير هو الهدف الأهم في مسيرته، كما عبّر عن امتنانه لزميله ومواطنه مارسيلو على مساعدته على التأقلم في سانتياجو برنابيو.

جونيور وصل إلى مدريد في صيف 2018 قادمًا من فلامنجو في صفقة قياسية، وقد تمكن من كسب إعجاب جماهير الملكي رغم بعض الانتقادات التي توّجه له بأنه لا يُجيد إنهاء الفرص أمام المرمى.

الدولي البرازيلي سجّل هدفًا خلال فوز كتيبة زين الدين زيدان على البرسا في الجولة قبل الأخيرة من التوقف الناجم عن تفشي فيروس كورونا، وبالنسبة له فإن ذلك هو أغلى هدف سجله في مسيرته حتى الآن.

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مارسيلو كان رفقة فينسيوس في بث مباشر على إنستجرام، وعند سؤاله عن الهدف الأهم قال "بالطبع الهدف أمام برشلونة" ليرد القائد الثاني للريال عليه بقوله "أنت مُدين لي بالهامبورغر، لقد وعدتني به إذا سجلت في الكلاسيكو.".

أما عن الضغط في ريال مدريد، فأجاب فينسيوس "لم أعد أقرأ الصحافة، هذا ما علموه لنا في فلامنجو، كنا نتحصل على دعم طبيب نفسي.".

ثم أتى الدور على مارسيلو ليوجه النصيحة لمواطنه، فقال له "علمتك أيضًا عندما وصلت إلى هنا أنك في يوم من الأيام قد تكون الأفضل وتذهب للمنتخب الوطني وفي أيام أخرى تكون الأسوأ في العالم.".

وأتم فينسيوس الحديث مُعبرًا عن امتنانه لمارسيلو بقوله "أنا ممتن لك للغاية، في الملعب تتحدث معي كثيرًا لتصحيح تمركزي في الدفاع أو الهجوم، أنا أتطور كثيرًا وهذا ما أريده دائمًا.".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد هذا الموسم وقبل توقف النشاط بسبب كورونا يحتل المركز الثاني في ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن البرسا، كما تلقى هزيمة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي في إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.