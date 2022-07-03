برشلونة يهدد دي يونج .. تخفيض الراتب أو البيع لمانشستر يونايتد!

اللاعب الهولندي لا يملك الكثير من الخيارات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطور واضح في موقف برشلونة من الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة الحالي وأياكس السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي بالفعل يريد الإبقاء على دي يونج مثلما ذكر جوان لابورتا في تصريحات مساء السبت.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يطالب اللاعب بتخفيض راتبه بشكل كبير حتى يستطيع الاستمرار في صفوف الفريق داخل كامب نو.

لكن في الوقت نفسه يبدو أن النادي يعد العدة لبيع اللاعب، في ظل وجود اهتمام واضح من مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التوصل إلى اتفاق يسعدهم مع مانشستر يونايتد حتى يستطيعوا الضغط على دي يونج بورقة البيع لو لم يخفض راتبه.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي أكد فيه جوان لابورتا إنه سيقوم بكل ما في وسعه حتى يحافظ على دي يونج في صفوف الفريق الكتالوني.

جدير بالذكر أن دي يونج يملك عقدًا في برشلونة حتى يونيو 2026 وأكد في أكثر من مناسبة على سعادته مع الفريق ورغبته في الاستمرار.