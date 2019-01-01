برشلونة ينفي دفع تعويض لرابيو

تعرف على حقيقة إجبار برشلونة على دفع مبلغ لرابيو حال عدم التعاقد معه

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

نفى نادي برشلونة الإسباني دفعه تعويضًا شخصيًا لأدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، بعد توقف المفاوضات بين الطرفين.

برشلونة حاول التوقيع مع رابيو بالمجان بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان لكن الاتفاق لم يتم.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" كشفت عن توقيع النادي الكتالوني لعقد أولي مع رابيو في يناير الماضي ولكنّه لم يلتزم بإتمام الصفقة.

وأوضحت أنّ البلوجرانا مضطر لدفع مبلغ للاعب تعويضًا له على عدم التعاقد معه بصورة نهائية دون الكشف عن قيمة التعويض.

💫 الجدل الذي صاحب نشر بنزيما للصورة أصبح معتادًا في كرة القدم، وأحيانًا كثيرة ينتهي بصفقة تقلب سوق الانتقالات، وأحيان آخرى ينتهي بدون أي شيء وتكون مجرد صورة لا تعني الكثير. 🤷‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

صحيفة "سبورت" نقلت عن مصادر داخل النادي عدم وجود أي عقود مبرمة بين الطرفين مما يعني أنّ برشلونة غير مضطر لدفع التعويض.

وأوضحت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني أنّ الاتفاق كان شفهيًا فقط وبعد الدخول في المفاوضات الرسمية اختلف كل طرف حول التفاصيل ولذلك فشلت الصفقة.

ويقترب رابيو من الانضمام إلى يوفنتوس بالمجان مطلع الشهر المقبل.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب برشلونة من بيع فيليبي كوتينيو إلى باريس سان جيرمان مقابل التعاقد مع نيمار.