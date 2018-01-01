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برشلونة ينفي الاتفاق مع رابيو

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برشلونة يؤكد أنّه لم يتفق على رابيو للانضمام إلى الفريق الكتالوني

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى نادي برشلونة الإسباني التقارير التي تؤكد إتمامه صفقة  أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أكد أنّ رابيو لن يجدد عقده مع الفريق، فيما ذكرت صحيفة "لو باريسيان، وجود اتفاق بين وبرشلونة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ برشلونة لم يتم صفقة التعاقد مع رابيو ولا يوجد أي تواصل بين اللاعب والنادي.

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وأوضحت أنّ النادي الكتالوني تفاوض مع باريس سان جيرمان في الصيف الماضي لضم رابيو ولكن الفريق الفرنسي رفض وأكد أنّ اللاعب غير متاح للبيع.

وأشارت إلى أن برشلونة لم يستسلم طوال الصيف الماضي في محاولات إقناع سان جيرمان ولكن بعد الفشل في ضمه قرر البلوجرانا الانتظار حتى يناير الجاري.

وسوف يبدأ برشلونة التفاوض مع اللاعب في الأول من يناير لتحديد راتبه وإن كان يفضل ارتداء قميص النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أنذ هناك عدد كبير من الفرق المهتمة بالتعاقد مع رابيو مثل يوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي.

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