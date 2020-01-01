برشلونة ينسحب من صفقة داني ألفيش الجديد بعد اختياره لمانشستر سيتي

الأمر حُسم..

اقترب مانشستر سيتي من حسم صفقة يان كوتو بعد صراع مع برشلونة على من وُصِف بأنه "داني ألفيش الجديد".

وبرز كوتو خلال بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا التي أُقيمت في العام الماضي وفاز بها منتخب بلاده، البرازيل، وكان هو أحد النجوم الأساسيين في السيلساو حينها.

أرسنال وكذلك باير ليفركوزن كانا من ضمن الأندية المهتمة بالظفر بصاحب الـ17 عامًا، غير أن السيتي وبرشلونة كانا الأكثر جدية وقاما بتحركات جدية.

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لكن وفق ما أكدته تقارير من الصحافة الإسبانية، فإن برشلونة قد انسحب من الصفقة بعدما أدرك أن كوتو أتم اتفاقه مع مسؤولي النادي الإنجليزي وأن الأمور قد حُسمت لمصلحة كتيبة بيب جوارديولا.

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الصفقة من المرجح أن تُكلف خزائن السيتي ما يصل إلى 16 مليون يورو، ومن المفهوم أن الاتفاق قد تم بين الناديين واللاعب ولكن الصفقة لم تنته بصورة رسمية بعد.

مانشستر سيتي ليس في عجلة من أمره لإتمام الصفقة قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية، فاللاعب لن يتمكن بكل الأحوال من دعم الفريق الأول فيما تبقى من الموسم حتى يبلغ الثامنة عشر من عمره.

اللاعب سيُطفئ شمعته الثامنة عشر خلال شهر يونيو المقبل، وبالتبعية فالصفقة من المقرر أن يكون الإعلان الرسمي في الصيف ولكن الاتفاق يُحضر له من الآن.

يذكر أن كوتو لم يشارك في أي مباراة رسمية على مستوى الفريق الأول، لكن ما قدمه خلال كأس العالم من إمكانيات هجومية مميزة على الجبهة اليُمنى بشّر الجميع بأنه سيكون خليفة أسطورة البرسا، ألفيش.