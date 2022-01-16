يبدو أن صفقة حارس المرمى ستكون معضلة النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، فرغم من انسحاب برشلونة الإسباني من طريق العالمي إلا أن نادٍ قطري حل محله.

النصر يرفض حارس الراقي:

خلال الأيام الماضية، أعلن الهلال تعاقده رسميًا مع محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي، في صفقة انتقال حر، على أن ينتقل له بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

حارس الراقي رفض تجديد عقده مع النادي الجداوي، مفضلًا الانتقال إلى أحد أندية العاصمة، لخوض تحدٍ جديد على حد تعبيره.

ووفقًا للتقارير فإن العالمي حاول التعاقد مع العويس، لكن المبالغات المالية والمزايدات، دفعته للانسحاب.

وأكدت التقارير أن الحارس كان يفضل الانتقال للنصر، لكنه اضطر للموافقة على عرض الزعيم، بعد إيقاف المفاوضات من قبل الأصفر. (طالع التفاصيل)

برشلونة ينزاح من أمام النصر:

على مدار الأيام الماضية، تحدثت التقارير عن دخول النصر في منافسة مع برشلونة على المقدوني ستول ديميتريفسكي؛ حارس مرمى رايو فاييكانو الإسباني.

لكن وفقًا لـ" indo sport" فإن التقارير التي تحدثت عن مفاوضات البرسا مع المقدوني لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى ديميتريفسكي متجهًا إلى الشرق الأوسط.

" indo sport" أوضح أن هناك نادٍ قطري قدم عرضًا باهظًا للتعاقد مع الحارس، حتى أن عرضه تخطى عرض برشلونة، مؤكدة أن المقدوني حزم حقائبه بالفعل ومتجه إلى الشرق الأوسط.

الصحيفة لم تتحدث عن موقف النصر في المفاوضات، لكن يبدو أن أموال النادي القطري حسمت وجهة ستول المقبلة، وستبقى صفقة الحارس معضلة العالمي في الشتاء الجاري.

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