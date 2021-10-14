برشلونة ينافس ميلان على ضم لينجارد !

النادي الكتالوني يبحث عن خيارات منخفضة التكلفة

قرر نادي برشلونة الإسباني، الدخول في سباق التعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ28 سنة عقده ينتهي مع الشياطين الحمر الصيف المقبل، ويحق له الانتقال لأي فريق آخر بالمجان في صفقة انتقال حر.

يونايتد حاول إقناع اللاعب بالتجديد الشهر الماضي، ولكن لينجارد رفض من أجل النظر في الخيارات المتاحة أمامه.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أكدت أن اللاعب يريد الرفع من حظوظه في المشاركة في كأس العالم بقطر الشتاء المقبل.

وهو ما أصبح في غاية الصعوبة بمانشستر، بعد التعاقد النادي الإنجليزي مع كل من كريستيانو رونالدو وجادون سانشو.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب أولي جونار سولشاير يريد بقاء لينجارد، لكن موقفه من التجديد ربما يجبر النادي على بيعه بمقابل مادي مخفض في يناير.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن برشلونة يعتبر من أشد المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، نظرًا لبحث النادي الكتالوني عن خيارات منخفضة التكلفة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها مؤخرًا.

ميلان كذلك يظهر كمرشح للحصول على خدمات لينجارد، الذي قضى فترة إعارة ناجحة مع وست هام الموسم الماضي قبل عودته مرة أخرى إلى أولد ترافورد.

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يذكر أن لينجارد شارك في 6 مباريات مع يونايتد هذا الموسم، نجح في التسجيل مرتين ولعب تمريرة حاسمة واحدة.