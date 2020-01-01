برشلونة ينافس بقوة على ضم الجزائري ريان آيت نوري

هل ينضم النجم الجزائري إلى برشلونة أم وولفرهامبتون أم ليفركوزن؟

تسبب النجم الجزائري الشاب ريان آيت نوري في اهتمام العديد من رؤساء العديد من الأندية الأوروبية وأبرزهم برشلونة الذي دخل على الخط مؤخرًا للتعاقد معه.

وتألق النجم الجزائري البالغ من العمر 19 عامًا فقط مع أنجيه الفرنسي في الفترة الأخيرة بصورة جعلته يخطف أنظار العديد من الأندية في أوروبا.

وفي الآونة الأخيرة، كان الحديث عن وولفرهامبتون الإنجليزي وليفركوزن الألماني كأبرز وجهتين محتملتين للنجم الفرنسي الشاب خلال الصيف الحالي.

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ولكن مؤخرًا، ظهر برشلونة ليقلب الموازين باهتمامه بضم ريان آيت نوري وفق خطته لصناعة جيل جديد من اللاعبين الموهوبين.

ووفقًا لمصادر فرنسية، فإن أنجيه يريد 20 مليون يورو للاستغناء عن خدمات ريان آيت نوري خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب لو باريزيان فإن ليفركوزن هو الفريق الوحيد الذي قدم عرضًا رسميًا حتى الآن، ولكن تواجد اسم برشلونة كمهتم يجعل كل شيء متاحًا.

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يذكر أن برشلونة يسعى في الوقت الحالي لتعويض الخسائر الفادحة التي تعرض لها بسبب فيروس كورونا وميزانية الرواتب المرتفعة لديه.