برشلونة يلجأ لعملية تنظيف شاملة في يناير ويستهدف 5 لاعبين

عملية تنظيف شاملة، يخطط نادي برشلونة الإسباني للقيام بها، بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

برشلونة سقط بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ، مساء أمس، الأربعاء، ليغادر الأبطال ويتوجه للدوري الأوروبي.

الأمر لن يمر بسهولة على النادي الكتالوني ورئيسه جوان لابورتا، وفقًا لما أكدته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ما هو رد فعل إدارة برشلونة؟

الصحيفة أكدت أن لابورتا كان ينتظر لقاء بايرن، من أجل اتخاذ بعض القرارات بعيدة المدى، حيث كان هناك بعض الأمل الضئيل في التأهل إلى دور الـ16 وتحسن الموقف.

ولكن بعد السقوط المدوي أمام النادي البافاري، أصبح من الواضح الآن حاجة الفريق إلى إعادة ترتيب الأوراق ليكون قادرًا على مواجهة المستقبل.

وتأتي الفكرة هنا بالتخلي عن أربعة أو خمسة لاعبين على الأقل في شهر يناير القادم، من أجل التوقيع مع لاعبين جدد.

من هم المتوقع رحيلهم عن النادي؟

اللاعب الأول المتوقع رحيله هو الفرنسي صامويل أومتيتي، حيث يريد برشلونة إرساله إلى أي فريق آخر على سبيل الإعارة.

وفي حالة عدم موافقة أومتيتي على مبدأ الإعارة، قد يضطر النادي لفسخ عقده، ولاعب آخر سيرحل أيضًا وهو الهولندي لوك دي يونج لفشله في إقناع تشافي المدير الفني للفريق.

الحالة الأكثر تعقيدًا هي قضية فيليب كوتينيو، حيث كان تشافي مصممًا على إعادته لمستواه، لكن اللاعب في انخفاض ملحوظ ويمثل الكثير من الضغط على ميزانية النادي بسبب راتبه المرتفع.

مهمة التخلي عن صانع الألعاب البرازيلي تبدو صعبة، بسبب عدم نيته في الرحيل من ناحية، وراتبه المرتفع من ناحية أخرى.

وعلى جانب آخر قد يلجأ النادي للتخلي عن بعض اللاعبين الآخرين، مثل سيرجينو ديست الذي يجذب الكثير من الاهتمام في السوق ويمكن تعويضه بحل قصير المدى وهو داني ألفيش.

وأخيرًا يأتي المدافع الشاب أوسكار مينجويزا الذي تألق لفترة مع رونالد كومان، لكن مستواه حاليًا في انخفاض مستمر.

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