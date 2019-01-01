برشلونة يكشف عن إصابة ديمبيلي الجديدة

النادي الكتالوني يكشف عن إصابة نجمه الفرنسي أمام دورتموند في دوري أبطال أوروبا

نجح نادي برشلونة حسم تأهله للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تمكن العملاق الكتالوني من الفوزعلى ضيفه بوروسيا دورتموند بالجولة الخاسمة من دور المجموعات بنتيجة 3-1 على ملعب كامب نو.

ولكن لم تنته الليلة بصورة سعيدة للنادي الكتالوني حيث خرج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في الشوط الأول من اللقاء بعد أن تعرض لإصابة ودخل بدلًا منه مواطنه أنطوان جريزمان.

ومن جانب حساب النادي الكتالوني الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أكد أن الدولي الفرنسي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن ومن المتوقع أن تكون الإصابة التي كان يعاني منها سابقًا.

كان المدير الفني فالفيردي قد أكد على حزنه بسبب إصابة الفرنسي الشاب وقال أن إصابته ربما في الأوتار.

يذكر أن ديمبيلي لم يشارك كثيرًا هذا الموسم بسبب تكرار الإصابات ومن المتوقع أن يتم الكشف غدًا عن مدة غيابه الجديدة عن الفريق الكتالوني.