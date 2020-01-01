برشلونة يكسر رقمًا صادمًا لريال مدريد في الليجا منذ 58 عامًا
حقق فريق برشلونة الفوز اليوم على نظيره إيبار بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني .
فوز اليوم بتلك النتيجة الكبيرة منح برشلونة الأفضلية في ترتيب الفرق الأكثر تهديفًا في تاريخ الدوري الإسباني منذ بدايته.
تصدر برشلونة ترتيب تلك القائمة في الوقت الحالي بعد وصوله للهدف رقم 6151 في تاريخه بالدوري الإسباني متجاوزًا ريال مدريد الذي يملك 6150 هدفًا.
6151 - After the five goals scored today, no @LaLigaEN team have scored more goals than @FCBarcelona in the competition ever (6151, Real Madrid 6150). Comeback pic.twitter.com/bvF5JR2g8w— OptaJose (@OptaJose) February 22, 2020
وكانت آخر مرة يتفوق فيها برشلونة على نظيره ريال مدريد في تلك القائمة بعام 1962 عندما امتلك الفريق الكتالوني 1932 هدفًا وريال مدريد 1930.
سيد الهاتريك واستمرارية نادرة ضمن أهم أرقام ميسي ضد إيبار
وجاءت خماسية اليوم بأقدام ليونيل ميسي الذي سجل أربعة أهداف وعادل رقم ريال مدريد في نهاية المباراة قبل أن يسجل أرتور الهدف الخامس ويتجاوز رقم الملكي.
بهذه النتيجة يصل برشلونة للنقطة رقم 55 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت لحين خوض ريال مدريد مباراته ضد ليفانتي مساء اليوم.
جدير بالذكر أن ريال مدريد يملك فرصة كسر هذا الرقم من جديد خلال مواجهته التي يخوضها بعد قليل على ملعب سيوداد دي فالنسيا.