برشلونة يكذب؟ تيباس: فعلنا كل شيء لإعادة ميسي إلى برشلونة!

الليجا ستظل قوية حتى دون ميسي وبنزيما

يعتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا الإسبانية، أنهم فعلوا كل ما في وسعهم لإعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، إلى النادي.

وتحدث خافيير في حفل للرابطة وقال: "رابطة الليجا فعلت كل ما في وسعها لعودته لكن آخرين لم يفعلوا".

وتابع رئيس رابطة الليجا "الناس تنظر دائمًا لأسباب غير موجودة. كنا واضحين تمامًا؛ برشلونة ليس في وضع طبيعي ولكن فرصتهم كانت 40% وبما أن القاعدة تغيرت لكل الأندية فكانوا في وضع أفضل نسبيًا عن السنة الماضية".

مُضيفًا "خطة الجدوى لكل الأندية نتاج لقانون الرياضة الذي أُقر في 22 ديسمبر والذي جعلنا مسؤولين أكثر عن مستقبل الأندية. الليجا في وضع اقتصادي جيد جدًا، لهذا نحن انتظرنا وسألنا عن اللعب المالي النظيف ولا شيء آخر دون غش أو تلاعب في الأوراق. نعتمد الشفافية ونسأل كل الأندية عن ذلك".

ورفض تيباس اعتبار عدم عودة ميسي إلى الليجا خسارة للمسابقة أو رحيل عدد آخر من النجوم على رأسهم قائد ريال مدريد كريم بنزيما: "كل سنة تثار نفس القصة، ما يقلقني أكثر هو وجود أندية متعثرة ماليًا. ما يقلقني حقًا كما في إنجلترا التي تعاني من عدد كبير من الأندية المُفلسة أو لديها تضخم في الإنفاق. سأقلق حينما يحدث كما في إيطاليا ومطالبتهم الحكومة بتأجيل ضرائب قيمتها 700 مليون يورو أو سأقلق كما في فرنسا الدوري الأكثر خسائر بين الأندية".