برشلونة يقرر الاستغناء عن ديمبيلي ويستعد لخسارة اقتصادية كبيرة

من سيحصل على توقيعه؟

استقرت إدارة برشلونة بصورة نهائية على بيع لاعبها عثمان ديمبيلي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بعد خروجه من مخططات المدرب رونالد كومان.

ديمبيلي كان قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد في نهاية الميركاتو الصيفي المنقضي، غير أن ضيق الوقت حال دون إتمام الأمر ولو على سبيل الإعارة.

صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أشارت إلى أن ديمبيلي وضعه بات حساسًا في النادي الكتالوني وقد ازداد الأمر سوءًا بعد فشله في إقناع كومان بقدراته.

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في بداية الميركاتو الماضي، كان ديمبيلي مصممًا على البقاء في برشلونة قبل أن يُغير رأيه ويصبح أكثر مرونة، والآن الإدارة نفسها ستسعى للخلاص منه في أقرب فرصة ممكنة.

آس أيضًا كشفت أن اجتماعًا سيُعقد بين مسؤولي البلوجرانا وممثلي ديمبيلي خلال الفترة المقبلة للحديث حول مستقبله، وحال عدم الاتفاق على التجديد سيتم بيعه على الفور.

الهدف الواضح من هذه المفاوضات سيكون الوصول إلى أفضل حل لجميع الأطراف، وأغلب الظن أن اللاعب نفسه يُدرك أن فترته انتهت في برشلونة، لذلك فالجميع سيتفق على مغادرته في يناير.

إدارة برشلونة أيضًا تُيّقن أنها لن تتمكن من بيعه بنفس القيمة الكبرى التي اشتروها به من بوروسيا دورتموند، والبالغة 100 مليون يورو، وأصبحت على استعداد للتأقلم مع هذه الخسارة الاقتصادية.

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سيُطرح الدولي الفرنسي في سوق الانتقالات بقيمة لن تقل عن 50 مليون يورو مع إمكانية أن يزداد السعر أو يقل قياسًا بالوضع الاقتصادي العام لكرة القدم الناتج عن فيروس كورونا.

صاحب الـ23 عامًا لم يرق إلى مستوى التطلعات مع كومان، فكان التزامه أقل بكثير من المفترض، لتكون الأفضلية المطلقة لأنسو فاتي وأنطوان جريزمان وتصبح مهمة مشاركته شبه مستحيلة في عهد المدرب الهولندي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد قد يُجدد اهتمامه بالتعاقد مع ديمبيلي خصوصًا في ظل معاناته الواضحة في مركز الجناح، لكن يظل التساؤل هل ستقبل إدارة البرسا بفكرة الإعارة أم ستفضل البيع النهائي؟

كما تجدر الإشارة إلى أن تاريخ إصابات ديمبيلي الطويل الذي حرمه من المشاركة في أغلب الثلاث سنوات التي قضاها بكامب نو من شأنه أن يقلل من اهتمامات الأندية به خشية تكرار الأمر وعدم الاستفادة منه.