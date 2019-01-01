برشلونة يقدم عرضه الأول لضم فيربو

تحركات جادة لتدعيم الجبهة اليسرى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تقدم برشلونة بعرضه الأول لضم جونيور فيربو ظهير أيسر ريال بيتيس.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن العرض الكتالوني الأول يتراوح بين 15 و20 مليون يورو.

وكان فيربو ذو الأصول الدومينيكية، قد بدأ مع الفريق الأول لبيتيس في بدايات عام 2018، قبل أن يثبت نفسه كأساسي عبر 43 مشاركة.

وبحسب جيانلوكا دي مارزيو الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، فإن الكتلان باتوا على مقربة كبيرة من إتمام تلك الصفقة.

يذكر أن الأمور ليست بتلك السهولة على كل حال، حيث يملك اللاعب عقداً يمتد حتى صيف 2023، بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو.