برشلونة يقترح إقامة الانتخابات الرئاسية في 28 فبراير

البريد العادي هو الخيار الوحيد

قرر كارليس توسكيتس الرئيس المؤقت لنادي برشلونة الإسباني، التقدم بمقترح لتقديم موعد انتخابات الرئاسة إلى 28 فبراير القادم.

انتخابات النادي الكتالوني كان من المقرر إقامتها يوم 24 يناير الجاري، لكن ظروف الإغلاق بسبب فيروس كورونا في إسبانيا تسببت في تأجيلها.

ومن جانبه يستعد توسكيتس للاجتماع مع المرشحين لرئاسة النادي وهم جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا، غدًا الأربعاء، من أجل مناقشة مصير الانتخابات.

المزيد من الفرق

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن توسكيتس يخطط للحصول على إذن من أجل السماح بالتصويت عن طريق البريد بداية من يوم 28 فبراير.

ويأمل برشلونة في أن يتم إجراء هذا التعديل الجديد على قانون الرياضة الكتالوني، من أجل تحديد الموعد الجديد للانتخابات، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وفي نفس الوقت لا يمكن تنفيذ التصويت الالكتروني في الانتخابات الحالية لأنها عملية تمت بالفعل، ليعتبر البريد العادي هو الخيار الوحيد.

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يذكر أن تأجيل برشلونة تسبب في عدم دخول النادي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، مع زيادة الشكوك حول مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.