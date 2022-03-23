برشلونة يقترب من خسارة نجمه لأحد كبار الدوري الإنجليزي

يواجه نادي برشلونة الإسباني عقبة جديدة من أجل الحفاظ على خدمات لاعبيه المهمين، وهذه المرة مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة في يونيو 2023، وسط محاولات مستمرة من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد.

وتزداد حالة القلق داخل النادي الكتالوني، بسبب الاهتمام المتزايد من بعض أندية الدوري الإنجليزي باقتناص أراوخو.

ما هو موقف برشلونة الحالي؟

أكدت إذاعة "راديو كتالونيا" أن الاتفاق بين الطرفين أصبح معقدًا للغاية، بسبب طلبات اللاعب والوضع الاقتصادي للنادي.

وأوضحت أنه لا توجد نية من جانب برشلونة لتحسين العرض المقدم لأراوخو على الطاولة في الوقت الحالي، مما يزيد الأمور صعوبة.

وأشارت إلى أن هناك اختلافات جذرية بين كافة الأطراف، وأن وكلاء اللاعب يعرفون بالفعل أنه لن يكون هناك عرض أفضل من الذي تم تقديمه.

ما هو العرض الحالي لبرشلونة؟

ومن جانبها قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن عرض التجديد لأراوخو من شأنه أن يرفع راتبه إلى ثلاث مرات.

وهو ما يؤمن برشلونة أنه يتماشى بشكل كبير مع مجهودات اللاعب وتألقه تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، بمراعاة سياسة النادي في تخفيض الرواتب الجديدة.

ومع ذلك تسببت الأنباء والتسريبات الأخيرة، حول ضم برشلونة الثنائي أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه، براتب يصل إلى 6.5 مليون يورو، لم يساعد على حل الموقف.

ويأتي ذلك بسبب تلقي أراوخو العديد من العروض الإنجليزية المغرية، برواتب أعلى بكثير من العرض الذي قدمه برشلونة وهو ما يجعل النادي مهددًا بخسارة أراوخو الصيف القادم، بدلًا من الانتظار حتى دخوله في العام الأخير من عقده.

اقرأ أيضًا ..